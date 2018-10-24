Для чего нужен парламентский контроль над исполнением бюджета

Используя свои возможности по максимуму, депутаты Госдумы не ограничатся только работой над проектом бюджета, но и усилят парламентский контроль за его исполнением. На это обращают внимание эксперты, которые следят за обсуждением главного финансового документа на Охотном Ряду.

В Госдуме сегодня, 24 октября шло широкое обсуждение бюджета страны на 2019-21 годы, присутствовали министры и руководители федеральных фондов. Политолог Дмитрий Фетисов обратил внимание на то, что депутаты решили использовать все свои возможности и взять на контроль исполнение бюджета.

По мнению эксперта, также делается серьезная ставка на реализацию национальных проектов. Статьям бюджета, которые выделены на эти цели, будет уделено самое пристальное внимание. "Это свидетельство того, что парламент продолжает работать в рамках президентской повестки", - считает Фетисов

По его мнению, именно критерий реализации нацпроектов станет одним из основных при отчете министров правительства в Думе. И это тоже важный и необходимый инструмент контроля за работой министерств, заключил политолог.





На появление в повестке Думы парламентского контроля над бюджетом обратил внимание и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. "Судя по тому, что сейчас происходит в Госдуме, ее руководство, поддержанное депутатским корпусом, приняло решение максимально усилить парламентский контроль за исполнением бюджета", – заметил политолог.

При отчете на Охотном Ряду министерства теперь будут давать оценку реализации поручений президента и его майского указа, указывает Мухин. Помимо этого, Госдума будет контролировать работу министерств по реализации нацпроектов, которые также проходят по линии распоряжений Владимира Путина.

Именно Госдума является своеобразным форпостом выполнения президентских поручений, предъявляемых к исполнению главой государства.

В свою очередь, глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев назвал Госдуму главным органом парламентского контроля. Политолог напомнил, что в России действует федеральный закон "О парламентском контроле", принятый еще в 2013 году.





"Дума ищет и находит новые механизмы. Министерство финансов, а значит и правительство в целом, не возражает. Как говорил Лао Цзы: "Путь в тысячу ли начинается с одного единственного маленького шага", – провел аналогию с далеким прошлым Калачев.

Он напомнил, что во время обсуждения проекта федерального бюджета глава Думы Вячеслав Володин дал поручение подготовить изменения в регламент, согласно которым комитет по контролю и регламенту будет давать оценку реализации национальных проектов и госпрограмм. Инициативу спикера поддержал первый министр финансов Антон Силуанов. Также во взаимодействии с депутатами будет работать и Счетная палата.





Напомним, что сегодня, 24 октября Госдума также приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019–21 годы. Впервые за многие годы он будет профицитным: в бюджет заложены доходы в 19,969 триллионов рублей, расходы составят 18,037 триллионов. Спикер Госдумы считает его бюджетом развития, который имеет большой запас возможностей. Володин указал на рост финансирования по ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья, ЖКХ, науки.

Перед рассмотрением документа в первом чтении, бюджет широко обсудили в комитетах Думы и в регионах. Все высказанные замечания обязательно учтут при подготовке ко второму чтению, пообещал глава Госдумы.