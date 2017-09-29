Госдума проследит за выборами президента Киргизии

Нижняя палата парламента направит миссию наблюдателей на выборы президента Киргизии. Мониторинговая группа будет представлена всеми политическими фракциями. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с киргизским премьером Сапаром Исаковым.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин надеется, что визит премьер-министра Киргизии Сапара Исакова приведет к укреплению взаимоотношений Москвы и Бишкека. Об этом он заявил во время встречи с главой правительства центральноазиатской республики.



"Насколько я знаю, это первое посещение Государственной думы, до этого никого не было, – сказал Володин. – Надеюсь, что это придаст дополнительный импульс развития двухсторонним отношениям наших парламентов и рассмотрению тех вопросов, которые есть в повестке дня у наших стран".

По словам председателя Госдумы, встреча с главой правительства Киргизии имеет большое значение. "Она поможет нам, в том числе, и многие темы обсудить, которые лежат в плоскости законодательной власти, но решает их исполнительная", – сказал Вячеслав Володин.

В ходе переговоров Сапар Исаков поднял тему предстоящих 15 октября этого года выборов президента Киргизии. "Я хотел бы выразить надежду, что российская сторона примет активное участие в мониторинге за ходом подготовки и проведения предстоящих президентских выборов", – отметил он.



В ответ Вячеслав Володин сообщил, что группа наблюдателей от нижней палаты парламента непременно будет следить за ходом избирательного процесса в соседней республике. "Мы обязательно сформируем мониторинговую группу, и она будет представлена всеми политическими фракциями Государственной думы", - пообещал председатель нижней палаты.

Напомним, премьер-министр Киргизии находится в России с официальным визитом, который стал для Сапара Исакова первой поездкой в качестве главы правительства. Он был назначен на этот пост 26 августа, а ранее руководил аппаратом президента республики. Кроме того, это и первый официальный визит в Россию киргизского премьера – ранее все визиты на этом уровне носили рабочий характер.