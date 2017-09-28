Госдума перераспределит законопроекты между комитетами

Нижняя палата парламента продолжает работу по оптимизации своей деятельности и повышению качества принимаемых законопроектов. Так, думский комитет по государственному строительству и законодательству, следуя четкому тематическому разграничению, передает в ведение профильных комитетов ряд нормативно-правовых актов.

"Мы проанализировали все законопроекты, которые у нас есть – до сегодняшнего дня их было около 400, сейчас чуть-чуть поменьше. Мы передали законопроекты, связанные с международными связями, в международный комитет", – сказал глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Кроме того, переданы в комитет по безопасности вопросы дактилоскопической экспертизы и противодействия экстремизму. А разрабатываемые в сфере альтернативной гражданской службы проекты законов отправятся в комитет по обороне. "В целом у нас больше 10 комитетов, которым мы производим такую передачу", – отметил парламентарий.

Вместе с тем в ведение комитета по госстроительству и законодательству переходит работа по Уголовно-исполнительному кодексу, который ранее был в компетенции комитета по безопасности. "Это логично, поскольку у нас все-таки – Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный", – уверен Крашенинников. По его словам, вопросы, касающиеся определения наказания, лиц, которые его несут, а также правонарушений, за которые налагаются санкции, должны рассматриваться в одном комитете.





Оптимизация законодательной нагрузки на думские комитеты является абсолютно правильной с точки зрения загрузки депутатов и аппарата, а также исходя из необходимости повышения качества принимаемых законопроектов, полагает парламентарий.

"Законы – это правила игры для общества, они должны быть качественными и профессиональными", – добавил он.

Перераспределение нормативно-правовых актов затронет и думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Как отметил его глава Николай Николаев, комитет передаст ряд документов, которые требуют комплексного и качественного рассмотрения.

Речь идет, в частности, о вопросах, связанных с ипотечным кредитованием. "Дело в том, что сферу ипотеки невозможно рассматривать в отрыве от банковской темы, и поэтому мы предложили те законопроекты, которые есть у нас в портфеле, принять комитету по финансовому рынку", – сказал парламентарий.

Произойдет перераспределение законопроектов и в сфере жилищных прав граждан. Они будут переданы в комитет по жилищной политике. "Хотя эти вопросы связаны так или иначе с Земельным кодексом, но также они связаны с тем, кто может быть участниками жилищно-строительных кооперативов", – пояснил Николаев.





Комплексного рассмотрения требуют также вопросы коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. В настоящий момент в комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям есть два нормативно-правовых акта в этой сфере. "Прежде всего это возможность, связанная с использованием земельных участков. И мы предложили передать их в комитет по делам национальностей", – добавил депутат. Вместе с тем он уточнил, что его комитет останется соисполнителем по вышеперечисленным темам.

Перераспределение законопроектов приведет к более качественному рассмотрению Госдумой вышеперечисленных вопросов, уверен Николаев.

Напомним, вопрос об оптимизации работы думских комитетов был поднят на первом пленарном заседании осенней сессии нижней палаты парламента. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, нагрузка между комитетами распределяется неравномерно.

По его словам, больше всего загружены семь комитетов из 27, и это более 71% от общей нагрузки. "При этом нагрузка на четыре комитета составляет 50%, а на один комитет – комитет по госстроительству и законодательству – около 30%", – подчеркнул председатель нижней палаты.





Вопрос повышения качества принимаемых законопроектов обсуждался седьмой Думой с самого начала ее работы осенью прошлого года. В начале 2017 года Вячеслав Володин инициировал поправки в регламент, которые вводили дополнительные требования для резонансных нормативно-правовых актов. Депутатам порекомендовали предварительно уведомлять свои фракции о вносимых документах.

Кроме того, предпринят ряд мер по повышению эффективности работы парламентариев, что оказывает непосредственное влияние на качество законодательной деятельности. Теперь депутаты голосуют на пленарных заседаниях только лично, а за прогулы они лишаются части своей зарплаты. Также Госдума отменила единый "час голосования". Отныне парламентарии голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого законопроекта.

