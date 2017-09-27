В украинской армии ненавидят и презирают Порошенко

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
партнеры
Среда 27 сентября
Лента новостей
18:20
На поверхности Плутона нашли небоскребы
18:18
Итальянка вышла замуж за саму себя
18:13
Участницу "Дома-2" извели серьезные проблемы с Печенью
18:06
Невеста отказалась выходить замуж за Астахова
17:57
Госдума защитит банковские вклады малого бизнеса
17:52
В Керчи перевернулась маршрутка с пассажирами
17:38
Российская модель Playboy показала соблазнительную грудь
17:38
Самые богатые актрисы на телевидении
17:33
Барина Михалкова подняли на смех
17:05
Заяц выпал из электрички и погиб
16:49
Питерская учительница расписала лоб школьнику и расплакалась
16:31
Глава Росавиации доложит Госдуме о ситуации с "ВИМ-Авиа"
16:21
Наследница Николая II заявила о правах на "Матильду"
16:05
Сын Фриске заставил замолчать Шепелева
16:05
В Сети появились интимные фото стримерши Карины
16:04
Украина нанесла новый удар по "Газпрому"
16:01
Охлобыстин плачет по ночам
15:47
На Киевском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП
15:35
Васильева выступила против платных услуг в школах
15:32
Пожилой ветеран пять лет насиловал внука
15:30
Известная ведущая возмущена интригами Малахова
15:29
Петербурженка выдала себя за инвалида ради кражи коляски
15:27
В Воронеже пенсионер застрелил сына и невестку
15:23
Главные мероприятия на InterCHARM-2017
15:18
Безутешная возлюбленная высказалась о смерти Клинаева
15:15
Назван самый привлекательный тип мужчин
15:13
Страшное видео с места гибели актера Клинаева
14:45
Суицидальные мысли приходят в голову из-за воспаления мозга
14:37
Лицо Аллы Михеевой покрылось мерзкой щетиной
14:17
Россия и США договорились об "оккупации" Луны
13:58
В московском парке нашли голову человека
13:57
Смерть юного актера стала для Нагиева личной трагедией
13:51
Что чаще всего россияне воруют из гостиниц
13:46
Пылесос "бросился" на рельсы в московском метро
13:40
Родившая Седокова побила Самбурскую
13:25
Аркадия Новикова нашли избитым у ресторана
13:20
Международные соревнования "Формула студент" собрали 50 тысяч любителей автоспорта
13:00
Звезда "Дома-2" убила любовника грудью восьмого размера
12:59
В Москве пройдет Неделя экологической моды
12:57
День кофе предложили сделать национальным праздником
12:41
Актер из "Физрука" погиб при попытке помочь раненным в ДТП
12:33
Рейсы "ВИМ-Авиа" вернутся в график за неделю
12:32
Знаменитый советский артист скончался в день своего юбилея
12:31
Беременная певица Рита Дакота попала в аварию
12:15
В Домодедово умер иностранец
12:08
Билл Гейтс отказался от iPhone ради Android
12:06
После разрыва с женой Хворостовский стал другим
12:02
Наезд иномарки на женщин с младенцами сняли на видео
11:56
Как компания из Индии покоряет российский рынок телефонов
11:46
Вид 68-летней Пугачевой без макияжа вызывает ужас
11:38
Онкологию Задорнова уничтожает сомнительный целитель
11:36
Женщина сделала барбекю из двухлетней дочери
11:32
В центре Москвы пассажиры отобрали машину у таксиста
11:18
Романец и Гусев из "Дома-2" не могут иметь детей
11:18
В Москве открылось городское кафе с огромными порциями
11:05
В Москве педофил 7 лет терроризировал крестную дочь
10:58
Волочкова в шоке от наглости прислуги
10:48
Ученые вычислили самое простое универсальное лекарство
10:33
Преобразившаяся Ирина Розанова вышла в свет
10:20
Тролли распространяют новый "вирус"
10:19
В Сургуте трехлетнюю девочку раздавило телевизором
10:12
Что женщин привлекает в порно
10:06
Бывшая жена Джигарханяна: В душе все сжимается от ревности
09:59
Москвичам покажут северное сияние
09:45
Почему Диме и Наташе 18 лет позволяли есть людей
09:30
Под Москвой из-за места в маршрутке пассажиры избили ребенка
09:15
Племянница Яковлева набросилась на его вдову из-за наследства
09:00
Россияне заподозрили военных в создании НЛО
08:51
Новый позор Киева: Украина спалила главный склад оружия
08:27
Больной раком Задорнов кричал от боли после операции
08:26
На МКАД произошла смертельная авария с семью автомобилями
08:08
В центре Москвы сгорел ресторан
21:59
Украина сломала карьеру крымской спортсменке
21:51
Проклова назвала причину смерти своих детей
21:38
Литве привиделось нападение России
21:33
Брак Михалковой обречен
21:21
Краснодарские каннибалы оказались зайкой и котенком
20:50
В Москве эвакуировали аквапарк "Мореон"
20:40
Мать облила дочь кипятком и "залечила" ее до смерти
20:18
На Луне и Марсе обнаружены места для жизни людей
20:12
Жительница Архангельска затушила окурок в пакете с порохом
20:08
Грудное вскармливание делает детей садистами
20:07
Панин запустил батоном в голодную дочь
19:44
Диму-людоеда погубила новая жена
19:29
В Москве объявлен желтый уровень опасности
19:00
Украинскую модель убили и скальпировали по сюжету комикса
18:59
Как жизнь помотала Наталью Юнникову
18:52
Саакашвили получит нож в спину от союзников
18:41
Избран президент РАН
18:17
Маликов подрабатывает аниматором
18:16
Савченко получила серьезные травмы в ДТП
17:54
Подробности жестокого избиения россиян в турецком отеле
17:53
Путин отправил в отставку главнокомандующего ВКС России
17:47
"Колхозница на "Поле чудес": соцсети о видео Марины Порошенко
17:45
Госдума защитит Байкал
17:44
На Урале девочка умерла во время урока
17:38
Верховные суды России и Китая укрепили дружбу
17:15
Для стартовых домов по программе реновации подобрано 210 площадок
17:06
Собянин взялся за индексацию льгот для пенсионеров
16:59
Natura Siberica выпустила коллекцию селективных ароматов
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вид 68-летней Пугачевой без макияжа вызывает ужас
Актриса Германова хлопнула дверью перед носом брошенного сына
Почему обездвиженный Караченцов постоянно плачет
Больной раком Задорнов кричал от боли после операции
Меньшову назвали хамкой за ее поведение на шоу
Сенсационное фото постаревшей звезды "Дома-2" Мая Абрикосова
Политика

В украинской армии ненавидят и презирают Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Luiz Rampelotto
Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области стал следствием бардака и круговой поруки, которая процветает в окружении президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
прочитано 398 раз

По его мнению, ответственность за произошедшее не понесет ни один крупный функционер нынешнего киевского режима. "Ответственности за происшедшее никакой не будет – ни персональной, ни политической, ни криминальной", – приводит слова эксперта издание "ПолитНавигатор".

ПО ТЕМЕ

Украина обвинила Россию в собственной безалаберности

Новый позор Киева: Украина спалила главный склад оружия

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Белашко полагает, что дело спустят на тормозах, выставив в качестве "козлов отпущения" солдат-срочников, обвинив их в неправильном обращении с боеприпасами. "Убогие погибли, вот на них все и спишут", – сказал эксперт. Армейские же офицеры Порошенко презирают и ненавидят, констатировал политолог.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что на Украине в связи с пожаром на стратегическом объекте будет раздуваться тема "российского следа" и "руки Кремля". "Не успели эти склады взорваться, как уже буквально с полуночи уже порохоботы начали писать про российских диверсантов", – прокомментировал ситуацию Белашко.

Фото: facebook.com/eugene.stepanenko.1

И действительно, в Киеве уже успели обвинить Москву в поджоге хранилища снарядов под Винницей. Как заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Зоран Шкиряк, произошедшее – это "российская диверсия". "У меня по этим признакам, которые я наблюдаю, сомнений, что это российская диверсия, нет", – заявил он в комментарии телеканалу "112 Украина". Впрочем, наблюдательный чиновник уточнил, что это его личное мнение.

Кадр youtube.com

Напомним, пожар на складе в городе Калиновка Винницкой области начался в ночь на 27 сентября. На площади около 60 гектаров на хранении находились более 180 тысяч снарядов. Детонирующие боеприпасы разлетались по окрестностям. Звуки разрывов были слышны в Виннице, находящийся на расстоянии 26 километров от Калиновки.

Автор: Иван Поляков27 сентября 2017, 16:58

Политика

Назначения губернаторов-"близнецов" удивили россиян
Путин поставил Вашингтону "сирийский мат"
Литве привиделось нападение России
Саакашвили получит нож в спину от союзников

Шоу-бизнес

Участницу "Дома-2" извели серьезные проблемы с Печенью
Невеста отказалась выходить замуж за Астахова
Взбешенная Гузеева обматерила невесту в "Давай поженимся!"
Сын Фриске заставил замолчать Шепелева

Проишествия

Актер из "Физрука" погиб при попытке помочь раненным в ДТП
Женщина сделала барбекю из двухлетней дочери
Новый позор Киева: Украина спалила главный склад оружия
Украинскую модель убили и скальпировали по сюжету комикса

Lifestyle

Украинского актера выгнали из российского сериала после провокации
Масоны совершают страшные обряды в центре Москвы
Вышел трейлер третьей части "Смешариков" (видео)
Сеть возмутил сериал "Физрук" на фасаде Большого театра
Шоу-бизнес

Безутешная возлюбленная высказалась о смерти Клинаева

17-летняя актриса попросила пока не трогать ее
Происшествия

Пожилой ветеран пять лет насиловал внука

Председатель совета ветеранов Басманного района задержан за педофилию
Общество

В Сети появились интимные фото стримерши Карины

Теперь пользователи гадают, каким образом откровенные кадры попали в интернет
Шоу-бизнес

Невеста отказалась выходить замуж за Астахова

Артист боится подумать, что с ним станет

Гороскоп

Брак Михалковой обречен
Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор
Гороскоп с 25 сентября по 1 октября
Совет на выходные

Фоторепортажи

Самые богатые актрисы на телевидении
Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку
Ушастая Калашникова рассекретила жениха-миллиардера
Запашный целуется со львом

Спорт

Украина сломала карьеру крымской спортсменке
На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы
Предатель Родченков призвал изолировать сборную России

Регионы

Наезд иномарки на женщин с младенцами сняли на видео
Почему Диме и Наташе 18 лет позволяли есть людей
Мать облила дочь кипятком и "залечила" ее до смерти
Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru