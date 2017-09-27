В украинской армии ненавидят и презирают Порошенко

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области стал следствием бардака и круговой поруки, которая процветает в окружении президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

По его мнению, ответственность за произошедшее не понесет ни один крупный функционер нынешнего киевского режима. "Ответственности за происшедшее никакой не будет – ни персональной, ни политической, ни криминальной", – приводит слова эксперта издание "ПолитНавигатор".

Белашко полагает, что дело спустят на тормозах, выставив в качестве "козлов отпущения" солдат-срочников, обвинив их в неправильном обращении с боеприпасами. "Убогие погибли, вот на них все и спишут", – сказал эксперт. Армейские же офицеры Порошенко презирают и ненавидят, констатировал политолог.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что на Украине в связи с пожаром на стратегическом объекте будет раздуваться тема "российского следа" и "руки Кремля". "Не успели эти склады взорваться, как уже буквально с полуночи уже порохоботы начали писать про российских диверсантов", – прокомментировал ситуацию Белашко.





И действительно, в Киеве уже успели обвинить Москву в поджоге хранилища снарядов под Винницей. Как заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Зоран Шкиряк, произошедшее – это "российская диверсия". "У меня по этим признакам, которые я наблюдаю, сомнений, что это российская диверсия, нет", – заявил он в комментарии телеканалу "112 Украина". Впрочем, наблюдательный чиновник уточнил, что это его личное мнение.





Напомним, пожар на складе в городе Калиновка Винницкой области начался в ночь на 27 сентября. На площади около 60 гектаров на хранении находились более 180 тысяч снарядов. Детонирующие боеприпасы разлетались по окрестностям. Звуки разрывов были слышны в Виннице, находящийся на расстоянии 26 километров от Калиновки.

