В украинской армии ненавидят и презирают Порошенко
По его мнению, ответственность за произошедшее не понесет ни один крупный функционер нынешнего киевского режима. "Ответственности за происшедшее никакой не будет – ни персональной, ни политической, ни криминальной", – приводит слова эксперта издание "ПолитНавигатор".
Белашко полагает, что дело спустят на тормозах, выставив в качестве "козлов отпущения" солдат-срочников, обвинив их в неправильном обращении с боеприпасами. "Убогие погибли, вот на них все и спишут", – сказал эксперт. Армейские же офицеры Порошенко презирают и ненавидят, констатировал политолог.
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что на Украине в связи с пожаром на стратегическом объекте будет раздуваться тема "российского следа" и "руки Кремля". "Не успели эти склады взорваться, как уже буквально с полуночи уже порохоботы начали писать про российских диверсантов", – прокомментировал ситуацию Белашко.
И действительно, в Киеве уже успели обвинить Москву в поджоге хранилища снарядов под Винницей. Как заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Зоран Шкиряк, произошедшее – это "российская диверсия". "У меня по этим признакам, которые я наблюдаю, сомнений, что это российская диверсия, нет", – заявил он в комментарии телеканалу "112 Украина". Впрочем, наблюдательный чиновник уточнил, что это его личное мнение.
Напомним, пожар на складе в городе Калиновка Винницкой области начался в ночь на 27 сентября. На площади около 60 гектаров на хранении находились более 180 тысяч снарядов. Детонирующие боеприпасы разлетались по окрестностям. Звуки разрывов были слышны в Виннице, находящийся на расстоянии 26 километров от Калиновки.
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