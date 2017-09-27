Саакашвили напал на Путина с нелепыми обвинениями

Михаил Саакашвили не упускает возможностей для самопиара – даже на чужом несчастии. Взрывы на крупнейшем складе боеприпасов в Калиновке экс-губернатор Одесской области назвал "подарком от Путина" ко дню рождения Порошенко.

Грохот от взрывов боеприпасов в Калиновке Винницкой области, видимо, пробудил неприятные воспоминания у бывшего президента Грузии. Он решил, что к чрезвычайной ситуации на крупнейшем украинском военном складе причастен Владимир Путин.

"Очень циничный подарок от Путина на день рождения Порошенко – взрывы в Виннице. Этим он говорит американцам: не стоит давать Украине оружие, они не смогут его обезопасить. Вопрос только в том, почему мы позволяем ему делать такие "подарки", – написал экс-губернатор Одесской области в Facebook.

Саакашвили считает, что инцидент в Калиновке – крайне серьезное происшествие. И предлагает украинскому президенту немедленно прибыть в Винницкую область. "Президенту нужно немедленно ехать туда, развернуть оперативный штаб, быстро организовать эвакуацию населения и локализацию пожаров. Также обезопасить все другие склады и выяснить, как после примера Харькова такое снова могло произойти", – выступил с ценными указаниями лидер "Движения новых сил".

Пользователи соцсети попытки Саакашвили свалить все беды Украины на российского лидера не оценили. "Взрывы нужны для того чтобы списать украденое оружие... Особенно в канун выборов...Кто знает кто придет к власти...", – попытались вернуть Саакашвили к реальности комментаторы. И напомнили политику, что это уже четвертый подобный случай – и ни в одном из них никто не был наказан.

Появились также в комментариях рекомендации украинским властям: поселить эвакуированных жителей пострадавшего района в Раде, а самим переехать в район складов. "Я думаю ,что вся наша элита должна предоставить эвакуированым жителям калиновки временное убежище в верховной раде и кабмине!А министрам и нардепапам создать палаточный городок с полевой кухней в районе калиновки и решать вопросы на месте. А на самом деле этот случай еще раз доказывае то,что нашей власти плевать на народ и темболее на Украину!" (Орфография и пунктуация автора – Прим. ред).

Вечером 26 сентября поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Минобороны Украины, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале, площадь которого составляет около 60 гектаров, хранилось 188 тысяч тонн боеприпасов. Спасателям пришлось эвакуировать из зоны поражения более 30 тысяч человек.

Как сообщается, возбуждено дело по статье "Диверсия". Расследовать его будет военная прокуратура. В СБУ заявляют, что склады подожгли с помощью беспилотника.