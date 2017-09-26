Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Саакашвили грозит гибель от рук сторонников

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk
Скандальный политик Михаил Саакашвили может стать жертвой восстания на Украине. Экс-президент Грузии рискует жизнью с того момента, как стал частью политической игры, сценарий которой написан в Вашингтоне.
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Американские спецслужбы отвели Саакашвили роль торпедоносца, который может принести в Киев восстание. Но он может стать разменной картой или сакральной жертвой в большой политической игре, считает украинский журналист Юрий Кот.

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Михаил Николозович Саакашвили политик

" Его подельники, такие как Юля (Тимошенко – прим. ред.), Аваков, у которых руки по локоть в крови. Им убить Саакашвили раз плюнуть, Юля сама лично будет нести гроб Саакашвили в Киев", – заявил эксперт в программе "Специальный репортаж" на телеканале "Звезда".

Некоторые эксперты полагают, что недавнему прорыву Саакашвили на польско-украинской границе помогли лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава МВД Арсен Аваков, а весь этот спектакль был срежиссирован в ЦРУ.

26 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил экс-губернатора Одесской области украинского гражданства, ему был запрещен въезд в страну. Но 10 сентября Саакашвили вместе с соратниками прорвал кордон силовиков в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов.

Полиция завела в отношении Саакашвили три уголовных дела: по факту незаконного пересечения госграницы, сопротивлении сотрудникам полиции и по статье "Хулиганство".

18 сентября во Львове стартовал процесс по делу экс-губернатора Одесской области. На первое заседание одиозный политик явился одетый в синюю вышиванку. Во время дачи показаний он начал говорить по-украински, но внезапно перешел на русский язык.

До этого прорвавшийся с боем на Украину Саакашвили успел побывать в нескольких городах и сколотить группу поддержки. Сам он говорит, что намерен поменять страну.


Автор: Александр Комаров26 сентября 2017, 18:52

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