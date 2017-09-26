Саакашвили грозит гибель от рук сторонников
Американские спецслужбы отвели Саакашвили роль торпедоносца, который может принести в Киев восстание. Но он может стать разменной картой или сакральной жертвой в большой политической игре, считает украинский журналист Юрий Кот.
" Его подельники, такие как Юля (Тимошенко – прим. ред.), Аваков, у которых руки по локоть в крови. Им убить Саакашвили раз плюнуть, Юля сама лично будет нести гроб Саакашвили в Киев", – заявил эксперт в программе "Специальный репортаж" на телеканале "Звезда".
Некоторые эксперты полагают, что недавнему прорыву Саакашвили на польско-украинской границе помогли лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава МВД Арсен Аваков, а весь этот спектакль был срежиссирован в ЦРУ.
26 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил экс-губернатора Одесской области украинского гражданства, ему был запрещен въезд в страну. Но 10 сентября Саакашвили вместе с соратниками прорвал кордон силовиков в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов.
Полиция завела в отношении Саакашвили три уголовных дела: по факту незаконного пересечения госграницы, сопротивлении сотрудникам полиции и по статье "Хулиганство".
Слава опережала грузина....#Саакашвили #Запорожье #Афиша pic.twitter.com/SX4ohlD7ft— Ярослав Бондаренко (@Yar_Bondarenko) 21 сентября 2017 г.
18 сентября во Львове стартовал процесс по делу экс-губернатора Одесской области. На первое заседание одиозный политик явился одетый в синюю вышиванку. Во время дачи показаний он начал говорить по-украински, но внезапно перешел на русский язык.
До этого прорвавшийся с боем на Украину Саакашвили успел побывать в нескольких городах и сколотить группу поддержки. Сам он говорит, что намерен поменять страну.
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