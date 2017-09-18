Саакашвили в суде внезапно заговорил по-русски

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Понедельник 18 сентября
Лента новостей
20:44
В Москве два человека погибли под колесами электричек
20:40
Охранник с отрезанным кавказцами ухом не выходит из комы
20:15
В аварии на западе Москвы разбилась 10-летняя девочка
20:07
Порногигант снял презентацию в стиле iPhone (видео)
19:29
В Москве кидавшийся яйцами мальчик выпал с балкона
18:51
Крокодил убил заклинателя рептилий (видео)
18:41
В центре Москвы случилась массовая авария
18:34
Больная раком певица в мучениях пошла на риск
18:33
Группа Rammstein опровергла слухи о распаде
18:22
Названы сроки глобальной климатической катастрофы
18:12
"Жди меня" кардинально изменится после ухода с Первого канала
17:58
Фильм Джоли отправили на "Оскар" от Камбоджи
17:39
В Москве поймали маньяка-лизуна из McDonalds
17:20
В московском метро неизвестный распылил газ
17:20
Воля разоткровенничался после постельной сцены с Харламовым
17:17
Как рак убивал Зураба Соткилаву
17:08
Блогеру Хованскому выбили дверь
16:57
Суд по майской бойне в Одессе завершился фарсом
16:42
Сухоруков увез Мамун из больницы после отравления
16:41
Украинский священник собрался на войну с Россией
16:35
Назван виновник смерти дочери известного ведущего
16:25
Соблазнительная Нетребко отметила 46-летие
16:13
Пьяный поп-матерщинник стал восходящей звездой Сети
15:58
В "Зарядье" появится панорамный ресторан
15:29
Работающих россиян лишили повышения пенсий
15:27
Народ молится за госпитализированного Караченцова
15:23
В Берлине застрелили россиянина
15:21
Отвязное поведение бесстыжей Голубкиной вызвало оторопь
15:15
Умер экс-нападающий "Спартака"
15:09
Семейную пару жестоко избили за плохой отзыв о ресторане
15:02
Соловьев грубо поставил Тинькова на место
14:59
Группа Rammstein завершила карьеру
14:43
Неожиданные подробности кровавой драки Глинникова с невестой
14:34
Француз застрелил 13-летнего внука на охоте
14:33
Чем богат Иосиф Пригожин
14:18
Крутой утер нос Лепсу на конференции
14:16
Греф поставил под сомнение существование Сбербанка
14:15
Опять Одесса: страшные последствия пожара в детском лагере
14:12
На трассе "Дон" произошло жуткое ДТП
14:04
Приезжий из Узбекистана порезал женщину в храме на севере Москвы
14:02
"Голые" свитера свели покупателей с ума
13:56
В NASA прекратили эксперимент по жизни на Марсе
13:47
Звезду "Дома-2" заставили пожалеть о своем поступке
13:46
Как нажиться на других
13:34
В доме на северо-востоке Москвы нашли бомбу
13:29
Сын Черномырдина оказался на грани нищеты
13:10
Шубскую обвинили в пиаре после смерти Глаголевой
13:04
Найден еще один спутник Земли
12:49
Николай Караченцов экстренно госпитализирован
12:47
В сервисе "Сбербанк онлайн" произошел сбой
12:38
Водонаева бесилась в доме будущей свекрови
12:37
Алчная звезда Comedy Woman оставила мужа с ребенком ради денег
12:37
Любителей тату запугали смертельными последствиями
12:22
На свадьбе в Курске брат жениха упал с дерева и умер
12:21
Mercedes GLA 250 4matic: мини-кроссовер на мини-лето
12:18
Кобзон раскрыл предсмертные планы Соткилавы
12:13
Как россияне будут отдыхать в 2018 году
12:07
На Украине поплакались из-за действий "Газпрома"
12:05
Скульптура из музея Зураба Церетели покалечила ребенка
12:05
Алла Пугачева ослепла из-за осложнения после гриппа
11:56
Потерявшая дочь Елена Захарова: Мы снова будем вместе
11:45
"Тинькофф-банк" уличили в нарушении прав клиентов
11:34
Изможденного россиянина прибило к берегу в Таиланде
11:29
Стоит ли искать оправдание изменам
11:29
Ученые озвучили трагическую проблему секса
11:25
Обнажившаяся Бондарчук перебрала после венчания Рудковской
11:17
В Москве психолога обокрали на 2,4 миллиона
11:11
Юный рабочий оказался заживо погребен на стройке
11:05
Голая Калашникова возмутила бесстыжей выходкой
11:00
В квартире на востоке Москвы зарезали двух пенсионерок
10:59
В ММДМ пройдет Штраус-гала "Сказки Венского леса"
10:55
Мария Кириленко показала ребенка после тайных родов
10:52
Грабители с ножницами обокрали квартиру в Москве
10:45
Мертвую женщину с бутылкой коньяка обнаружили на улице в Петербурге
10:38
Житель Тюмени впал в кому в супермаркете
10:34
Навка закатила шикарный праздник для дочери
10:32
Певец Зураб Соткилава умер от рака
10:12
В метро Петербурга рвался голый пассажир
10:05
Звезду "Дома-2" обвинили в обмане с элитным авто
10:05
Певица Татьяна Овсиенко об уходе жениха
09:59
На Тверской улице в Москве посадят один дуб
09:47
Названа самая вероятная причина гибели человечества
09:38
Молодая мачеха истязала пятилетнего ребенка
09:28
Житель Приморья угодил в больницу после пешей прогулки
09:24
Семья порноактеров удивила интимным признанием
09:23
Онкобольной ведущий погоды Беляев рассказал об операции
09:04
Две сестры погибли в жутком ДТП под Кировом
08:53
Мыши научат людей вечной жизни
08:50
Что случилось с грудью известной модели
08:47
Склад на востоке Москвы горел пять часов
08:41
В Сети появилось предсмертное видео солиста Linkin Park
08:36
Бледанс хочет вернуть похудевшего на 50 кг бывшего мужа
08:25
Названа причина нового подорожания бензина
08:05
Когда в Москве начнется раздельный сбор мусора
08:01
Гороскоп с 18 по 24 сентября
17:46
Россиян хотят наказывать за отказ от прививок
17:23
Умер известный российский ученый
17:06
В Москве подростки избили сверстников в детдоме
16:35
Слепцова после жуткой аварии: Нашей Ольге досталось
16:21
Нагиев прокомментировал свой уход с Первого канала
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

68-летняя Пугачева в соблазнительном мини развлекла сына миллиардера
Дана Борисова потеряла единственную дочь
Евгений Осин находится в очень тяжелом состоянии
Нагиев прилюдно заговорил о крамольных фотографиях Бузовой
Нагиев прокомментировал свой уход с Первого канала
Николай Караченцов экстренно госпитализирован
Политика

Саакашвили в суде внезапно заговорил по-русски

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk
Во время суда по делу о незаконном пересечении госграницы Украины подсудимый Михаил Саакашвили внезапно перешел с украинского языка на русский. Сегодня, 18 сентября во Львове стартовал процесс по делу экс-губернатора Одесской области.
прочитано 405 раз

Явившийся на суд политик, одетый в синюю вышиванку, во время дачи показаний начал говорить по-украински, но внезапно перешел на русский язык. Судья прервал его и попросил говорить на украинском языке, но, не позабыв какое-то слово, Саакашвили снова стал объясняться по-русски, сообщает РЕН-ТВ.

ПО ТЕМЕ

Трусливый Саакашвили получил новый приказ от США

Мэр Львова назвал Порошенко позором Украины

Саакашвили выдвинул ультиматум униженному Порошенко

 Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

Сегодня, 18 сентября 2017 года во Львове проходит суд по делу о незаконном пересечении украинской границы Михаилом Саакашвили. Прорвавшийся с боем в компании со своими сторонниками на Украину, лишенный гражданства страны, политик уже побывал в нескольких городах и сколотил группу поддержки. Сам он говорит, что намерен поменять Украину.

26 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил экс-губернатора Одесской области украинского гражданства, ему был запрещен въезд в страну. Но 10 сентября Саакашвили вместе с соратниками прорвал кордон силовиков в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов.

Полиция завела в отношении Саакашвили три уголовных дела: по факту незаконного пересечения госграницы, сопротивлении сотрудникам полиции и по статье "Хулиганство".

Между тем экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе высказала мнение, что Михаил Саакашвили – звено серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ. Его цель – создать России серьезные проблемы в 2018 году, отобрав чемпионат мира по футболу. Что именно может сделать Саакашвили, чтобы сорвать мундиаль, политик не уточнила.

Напомним, что 18 августа прокуратура Грузии направила в правоохранительные органы Украины и еще нескольких стран запрос об экстрадиции бывшего президента страны. У себя на родине Саакашвили обвиняется в финансовых преступлениях и превышении полномочий, ему грозит до 11 лет тюрьмы. От грузинского гражданства от сам отказался еще в мае 2016 года. Украинские власти ранее заявляли, что пока не собираются экстрадировать Саакашвили.


Автор: Александр Комаров18 сентября 2017, 19:50

Политика

Путин нанес Порошенко неожиданный "удар в бороду"
На Украине раскрыли правду об оккупации НАТО
Трусливый Саакашвили получил новый приказ от США
Американцев готовят к войне с Россией

Шоу-бизнес

Губин рассказал Кудрявцевой о своих изменах
Больная раком певица в мучениях пошла на риск
Максакова ответила на дерзкие нападки Собчак
"Жди меня" кардинально изменится после ухода с Первого канала

Проишествия

Крокодил убил заклинателя рептилий (видео)
В Москве поймали маньяка-лизуна из McDonalds
Назван виновник смерти дочери известного ведущего
Семейную пару жестоко избили за плохой отзыв о ресторане

Lifestyle

Кобзон раскрыл предсмертные планы Соткилавы
Садальский возмутил шуткой о "Матильде"
Больной Табаков вышел на сцену после укола
Михалкова подловили на двуличии из-за скандала с "Матильдой"
Шоу-бизнес

Голая Калашникова возмутила бесстыжей выходкой

После потери ребенка бывшая девушка Прохора Шаляпина пошла вразнос

Шоу-бизнес

Обнажившаяся Бондарчук перебрала после венчания Рудковской

Пользователи Сети кипят от возмущения
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ослепла из-за осложнения после гриппа

Певица притворилась зрячей во избежание пересудов
Политика

Путин уберег себя от слезливых истерик Порошенко

Президент России не посетит сессию Генассамблеи ООН

Гороскоп

Гороскоп с 18 по 24 сентября
Бледанс снова выйдет замуж
Кейт Миддлтон пообещали мальчика
Совет на выходные

Фоторепортажи

Навка закатила шикарный праздник для дочери
Что случилось с грудью известной модели
Лучшие роли Владимира Меньшова
Бледанс вышла в свет с молодым спутником

Спорт

Мария Кириленко показала ребенка после тайных родов
Слепцова после жуткой аварии: Нашей Ольге досталось
Любовь Шараповой пострадала из-за ее карьеры
Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады

Регионы

"Почта России" оказалась в центре громкого скандала
Хирург надавал подзатыльников потерявшему глаз ветерану
Изнасиловавшего 8 детей косматого педофила поймали в Сибири
Региональные выборы: битва стратегий
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru