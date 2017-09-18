Саакашвили в суде внезапно заговорил по-русски
Явившийся на суд политик, одетый в синюю вышиванку, во время дачи показаний начал говорить по-украински, но внезапно перешел на русский язык. Судья прервал его и попросил говорить на украинском языке, но, не позабыв какое-то слово, Саакашвили снова стал объясняться по-русски, сообщает РЕН-ТВ.
Сегодня, 18 сентября 2017 года во Львове проходит суд по делу о незаконном пересечении украинской границы Михаилом Саакашвили. Прорвавшийся с боем в компании со своими сторонниками на Украину, лишенный гражданства страны, политик уже побывал в нескольких городах и сколотил группу поддержки. Сам он говорит, что намерен поменять Украину.
26 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил экс-губернатора Одесской области украинского гражданства, ему был запрещен въезд в страну. Но 10 сентября Саакашвили вместе с соратниками прорвал кордон силовиков в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов.
"В нього відразу полетіли яйця...": Суд над Саакашвілі розпочався із провокацій. А його слова... - https://t.co/yDjvVHlMv9 pic.twitter.com/gsmad4Wziz— Корупція Інфо (@KorupciaInfo) 18 сентября 2017 г.
Полиция завела в отношении Саакашвили три уголовных дела: по факту незаконного пересечения госграницы, сопротивлении сотрудникам полиции и по статье "Хулиганство".
Между тем экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе высказала мнение, что Михаил Саакашвили – звено серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ. Его цель – создать России серьезные проблемы в 2018 году, отобрав чемпионат мира по футболу. Что именно может сделать Саакашвили, чтобы сорвать мундиаль, политик не уточнила.
В сеть попало секретное фото дежурного мл.инспектора погранслужбы, который и будет принимать решение впускать ли #Саакашвили в Украину) pic.twitter.com/vrwocShy3j— Natali ♌ (@nataglad1977) 10 сентября 2017 г.
Напомним, что 18 августа прокуратура Грузии направила в
правоохранительные органы Украины и еще нескольких стран запрос об экстрадиции
бывшего президента страны. У себя на родине Саакашвили обвиняется в финансовых
преступлениях и превышении полномочий, ему грозит до 11 лет тюрьмы. От грузинского гражданства от сам отказался еще в мае 2016 года. Украинские власти ранее заявляли, что пока не собираются экстрадировать Саакашвили.
После потери ребенка бывшая девушка Прохора Шаляпина пошла вразнос
Пользователи Сети кипят от возмущения
Певица притворилась зрячей во избежание пересудов
Президент России не посетит сессию Генассамблеи ООН