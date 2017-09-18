Саакашвили в суде внезапно заговорил по-русски

Во время суда по делу о незаконном пересечении госграницы Украины подсудимый Михаил Саакашвили внезапно перешел с украинского языка на русский. Сегодня, 18 сентября во Львове стартовал процесс по делу экс-губернатора Одесской области.

Явившийся на суд политик, одетый в синюю вышиванку, во время дачи показаний начал говорить по-украински, но внезапно перешел на русский язык. Судья прервал его и попросил говорить на украинском языке, но, не позабыв какое-то слово, Саакашвили снова стал объясняться по-русски, сообщает РЕН-ТВ.

Сегодня, 18 сентября 2017 года во Львове проходит суд по делу о незаконном пересечении украинской границы Михаилом Саакашвили. Прорвавшийся с боем в компании со своими сторонниками на Украину, лишенный гражданства страны, политик уже побывал в нескольких городах и сколотил группу поддержки. Сам он говорит, что намерен поменять Украину.

26 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил экс-губернатора Одесской области украинского гражданства, ему был запрещен въезд в страну. Но 10 сентября Саакашвили вместе с соратниками прорвал кордон силовиков в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов.

"В нього відразу полетіли яйця...": Суд над Саакашвілі розпочався із провокацій. А його слова... - https://t.co/yDjvVHlMv9 pic.twitter.com/gsmad4Wziz — Корупція Інфо (@KorupciaInfo) 18 сентября 2017 г.

Полиция завела в отношении Саакашвили три уголовных дела: по факту незаконного пересечения госграницы, сопротивлении сотрудникам полиции и по статье "Хулиганство".

Между тем экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе высказала мнение, что Михаил Саакашвили – звено серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ. Его цель – создать России серьезные проблемы в 2018 году, отобрав чемпионат мира по футболу. Что именно может сделать Саакашвили, чтобы сорвать мундиаль, политик не уточнила.

В сеть попало секретное фото дежурного мл.инспектора погранслужбы, который и будет принимать решение впускать ли #Саакашвили в Украину) pic.twitter.com/vrwocShy3j — Natali ♌ (@nataglad1977) 10 сентября 2017 г.

Напомним, что 18 августа прокуратура Грузии направила в правоохранительные органы Украины и еще нескольких стран запрос об экстрадиции бывшего президента страны. У себя на родине Саакашвили обвиняется в финансовых преступлениях и превышении полномочий, ему грозит до 11 лет тюрьмы. От грузинского гражданства от сам отказался еще в мае 2016 года. Украинские власти ранее заявляли, что пока не собираются экстрадировать Саакашвили.

