Мэр Львова назвал Порошенко позором Украины

Скандальный политик Михаил Саакашвили, прорвавшийся несколько дней назад с боем на Украину, получил поддержку со стороны мэра Львова. Комментируя ситуацию вокруг Саакашвили, Андрей Садовый сказал, что президент Порошенко, лишив гражданства экс-губернатора Одесской области, опозорил Украину.

Лишение украинского гражданства Садовый назвал нечестным и низким поступком, поскольку "гражданство – это как жизнь, нельзя лишать жизни, нельзя лишать гражданства". Мэр Львова также перечислил другие ошибки Порошенко.

"Останавливать поезда, минировать таможенные переходы, потом проход через таможню – вот меня лично это оскорбляет. Это оскорбляет сам статус президента, это недопустимые вещи," – сказал Андрей Садовый.

Ранее глава Львова встретился с Саакашвили, после чего градоначальник заявил о возможности создания совместного политического проекта с бывшим главой Одесской области. Это, по словам Садового, станет возможным в случае проведения досрочных выборов в Верховную раду, сообщают "Аргументы и факты".

10 сентября Михаил Саакашвили и его сторонники прорвали полицейское оцепление на границе Польши и Украины и незаконно проникли на территорию страны. Между тем, украинские власти пока не собираются экстрадировать Саакашвили в Грузию. В Киеве говорят, что незаконное пересечение границы и уголовные дела против политика у него родине еще не повод для такого решения.

"Если бы Саакашвили уже был осужден в Грузии, тогда бы это была частичная прерогатива Минюста", – сказал заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов и добавил, что кроме перехода экс-губернатора Одесской области через границу, на Украине еще ничего не произошло.

#Саакашвили

В эту ночь решили генацвале перейти границу у реки pic.twitter.com/EwfJzTp9p9 — Злой ракетчик (@ZloyRocketeer) 9 сентября 2017 г.

18 августа прокуратура Грузии направила в правоохранительные органы Украины и еще нескольких стран запрос об экстрадиции бывшего президента страны. У себя на родине Саакашвили обвиняется в финансовых преступлениях и превышении полномочий, ему грозит до 11 лет тюрьмы.

Эксперты не исключают, что Киев пытается спровоцировать скандал с участием опального политика. С одной стороны, полиция Львовской области завела три уголовных дел о незаконном переходе Саакашвили государственной границы, с другой – власти в Киеве не предпринимают никаких мер для пресечения дальнейших действий экс-губернатора Одесской области, которые могут расшатать и без того нестабильную ситуацию в Незалежной.



