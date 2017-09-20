Путин пошутил над обилием праздников в России

В такой большой и многоконфессиональной стране, как Россия, всегда есть что отметить. Так начал свое поздравление с иудейским Новым годом президент Владимир Путин.

Глава государства встретился сегодня с главным раввином России Берлом Лазаром и в его лице поздравил всех иудеев с праздником. "Поздравляем всех с Новым годом. Завтра, с 21-го на 22-е – у мусульман. Затем Новый год у христиан. 16 февраля у буддистов Новый год", – приводит слова Путина Life.ru.

Рош а-Шана – Новый год по еврейскому календарю. 5778 год по иудейскому летоисчислению начнется с заходом солнца. Накануне Кремль распространил поздравление в адрес всех российских евреев от имени президента.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что "еврейские организации России и впредь будут активно участвовать в осуществлении востребованных образовательных, просветительских инициатив, в делах милосердия и благотворительности, содействовать утверждению в обществе веротерпимости, добрых отношений между представителями разных религий".

Мусульмане встречают Новый год по хиджре в первый день месяца мухаррам. Дата этого праздника не является постоянной и ежегодно смещается на 11-12 дней. Так, например, в 2017 году она приходится на 22 сентября.





В конце зимы – начале весны, в новолуние, начинается новый год по восточному календарю. Дата празднования исчисляется по лунному календарю буддийскими астрологами. Буддийский Новый год Сагаалган или, как его еще называют, Праздник Белого месяца, будет отмечаться 16 февраля 2018 года.