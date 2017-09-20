На Западе поиздевались над "обкурившимся" Порошенко

Влиятельное американское финансово-экономическое издание Forbes не верит, что Украина может стать членом НАТО. Об этом заявил глава Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

"Forbes назвал стремление Украины вступить в НАТО мечтой обкурившегося", – написал эксперт на своей странице в социальной сети Facebook. По словам Корнилова, американские журналисты уверены, что, если даже это когда-нибудь станет реальностью, то Украине придется признать Крым Россией. По всей видимости, политолог намекает на то, что членом НАТО не может стать государство, претендующее на территорию другой страны.

"Обкурившимся", вероятно, стоит считать президента Незалежной Петра Порошенко, который еще в 2015 году провозгласил вступление в Североатлантический альянс главной целью Киева. Он заявил тогда, что такой шаг поддерживают "абсолютное большинство" граждан страны, а также пообещал, что соответствующий вопрос будет вынесен на референдум.

В феврале этого года украинский лидер подтвердил намерение провести плебисцит. Порошенко похвастался, что, если раньше вступление в НАТО поддерживали лишь 16% украинцев, то теперь таких – 54%. "Как президент я руководствуюсь мнением своего народа – я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в альянсе", – заявил он. Впрочем, сроки проведения голосования Порошенко назвать отказался.





Однако в Организации Североатлантического договора явно не горят желанием принимать Украину в свои ряды. НАТО не видит никаких перспектив для предоставления членства Незалежной, отметил ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "Сейчас мы поддерживаем Украину в проведении реформ, модернизации Вооруженных сил, укреплении институтов обороны и безопасности. Мы концентрируемся на этом", – отделался он общими фразами от назойливого Киева.

Украина взяла курс на интеграцию в Организацию Североатлантического договора после государственного переворота зимой 2014 года. В Киеве заявили, что членство в НАТО позволит стране защититься от "российской агрессии". И не беда, что существует она лишь в головах самих украинских политиков. Главное – в очередной раз обвинить Москву во всех смертных грехах, выставив себя невинной жертвой перед западными покровителями.