Соединенные Штаты и Организация Североатлантического договора (НАТО) за последние несколько лет фактически взяли Украину под свой полный контроль. Об этом заявил военный эксперт и политический аналитик Олег Жданов.

По словам эксперта, западные разведчики и инструкторы свободно работают по всей территории страны. "Вмешательство США – это единственный способ нам выйти из-под влияния России, уйти из политической орбиты Кремля, только за счет экспансии сюда США", – разоткровенничался эксперт в эфире одного из украинских телеканалов.

Жданов уверен, что в настоящий момент присутствие США и НАТО на Украине стол велико, что обратный ход они дать уже не могут. "Им легче сюда войти окончательно и взять под свой контроль государство Украина", – сказал эксперт.

По его словам, об уровне присутствия говорит функционирующее уже четвертый год официальное представительство Североатлантического альянса в Киеве. Кроме того, отметил политолог, полным ходом работают два учебных центра НАТО, а также строится новая база для военно-морских сил в Очакове, где планируется строить корабли и проводить совместные учения. "Инструкторы НАТО на всех полигонах", – добавил Жданов.

Конечно, уровень присутствия Североатлантического альянса и США на Украине за последние несколько лет возрос многократно. Однако, как отметил Жданов, происходящее является ничем иным, как оккупацией страны, а не ее интеграцией в военно-политическое пространство Запада.





Подтвердил это на днях и сам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что не видит никаких перспектив для предоставления Незалежной членства в организации. Такое заявление он сделал после предложения президента Украины Петра Порошенко о необходимости начала обсуждения этого вопроса. При этом нынешнее украинское руководство неоднократно утверждало, что взаимодействие с Организацией является внешнеполитическим приоритетом страны.

Напомним, Украина взяла курс на интеграцию в Североатлантический альянс после государственного переворота зимой 2014 года. В Киеве все эти три года словно мантру повторяют заявления о том, что членство в НАТО позволит стране защититься от "российской агрессии", которая существует разве что в головах украинских политиков.

