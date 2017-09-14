На Западе отреклись от назойливой Украины

Запад снова дал от ворот поворот украинским евроинтеграторам. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Североатлантический альянс не видит перспектив предоставления членства Незалежной.

Такое заявление глава НАТО сделал после предложения президента Украины Петра Порошенко о необходимости начала дискуссии о предоставлении Незалежной членства в Альянсе. При этом ранее представители украинской политической элиты неоднократно утверждали, что взаимодействие с НАТО является внешнеполитическим приоритетом страны.

Столтенберг на все мечты украинских политиков заявил, что вопрос о предоставлении членства Украине даже не обсуждается. "Сейчас мы поддерживаем Украину в проведении реформ, модернизации Вооруженных сил, укреплении институтов обороны и безопасности. Мы концентрируемся на этом", – отделался генсек от назойливого Порошенко общими фразами.

Стоит отметить, что для каждой страны, которую в Брюсселе рассматривают в качестве потенциального члена альянса, готовится план действий по подготовке к членству (МАР). Программа нацелена на подготовку страны-кандидата ко вступлению в Альянс. В рамках плана такое государство обязуется провести политические, военные, экономические, правовые и иные реформы. В свою очередь, Североатлантический альянс оказывает кандидатам консультационную поддержку.





Украина взяла курс на вступление в НАТО сразу после государственного переворота в феврале 2014 года. По мнению властей Незалежной, вступление страны в Североатлантический альянс позволит ей защититься от "российской агрессии". Тем не менее, в организации явно не горят желанием видеть в своих рядах страну, у которой имеются нерешенные территориальные проблемы в виде Донбасса. Кроме того, европейцы не в восторге от разгула фашизма в Незалежной.

А раз так, то все слова президента Порошенко о скорой интеграции в НАТО и Евросоюз являются профанацией. ЕС и НАТО в частности и Западу в целом Украина нужна лишь в качестве противовеса против набирающей силы Россией. Естественно, что в таких условиях ни о каком равноправном партнерстве и речи быть не может.

