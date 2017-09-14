На Западе отреклись от назойливой Украины
Такое заявление глава НАТО сделал после предложения президента Украины Петра Порошенко о необходимости начала дискуссии о предоставлении Незалежной членства в Альянсе. При этом ранее представители украинской политической элиты неоднократно утверждали, что взаимодействие с НАТО является внешнеполитическим приоритетом страны.
Столтенберг на все мечты украинских политиков заявил, что вопрос о предоставлении членства Украине даже не обсуждается. "Сейчас мы поддерживаем Украину в проведении реформ, модернизации Вооруженных сил, укреплении институтов обороны и безопасности. Мы концентрируемся на этом", – отделался генсек от назойливого Порошенко общими фразами.
Стоит отметить, что для каждой страны, которую в Брюсселе рассматривают в качестве потенциального члена альянса, готовится план действий по подготовке к членству (МАР). Программа нацелена на подготовку страны-кандидата ко вступлению в Альянс. В рамках плана такое государство обязуется провести политические, военные, экономические, правовые и иные реформы. В свою очередь, Североатлантический альянс оказывает кандидатам консультационную поддержку.
Украина взяла курс на вступление в НАТО сразу после государственного переворота в феврале 2014 года. По мнению властей Незалежной, вступление страны в Североатлантический альянс позволит ей защититься от "российской агрессии". Тем не менее, в организации явно не горят желанием видеть в своих рядах страну, у которой имеются нерешенные территориальные проблемы в виде Донбасса. Кроме того, европейцы не в восторге от разгула фашизма в Незалежной.
А раз так, то все слова президента Порошенко о скорой интеграции в НАТО и Евросоюз являются профанацией. ЕС и НАТО в частности и Западу в целом Украина нужна лишь в качестве противовеса против набирающей силы Россией. Естественно, что в таких условиях ни о каком равноправном партнерстве и речи быть не может.
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