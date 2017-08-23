Хвастливый Порошенко выдал очередную нелепицу

Президент Украины Петр Порошенко разразился очередными восторженными речами о "взаимовыгодном" партнерстве с Европейским союзом и "успехах" на пути к евроинтеграции. По словам главы государства, Киев и дальше будет добиваться сближения с ЕС и вхождения Украины в НАТО.

Выступая во время торжеств по случаю Дня государственного флага, Порошенко заявил, что Украина сделает все возможное для дальнейшего сближения с Западом. "Настойчиво работая, мы будем приближать те дни, когда в перспективе Украина станет и членом ЕС, и участницей НАТО", – сказал украинский лидер.

Говорил Порошенко и об успехах на пути к евроинтеграции. Вот только пример привел странный, попросив собравшихся обратить внимание на то, как хорошо смотрятся рядом флаги Украины и ЕС, пишет RT. "Два с половиной месяца назад мы завоевали возможность свободно путешествовать в Европу, осуществив для этого все необходимые реформы", – напомнил он о недавнем введении безвизового режима со странами ЕС. Который, впрочем, даже не дает гражданам Незалежной права проживать и работать в Евросоюзе.

Напомним, в прошлом месяце Порошенко на саммите Украина-ЕС выступил с требованиями к Брюсселю. Он призвал Евросоюз включить Незалежную в зону внутреннего роуминга. По его словам, преимущества такой политики должны почувствовать все граждане страны.





При этом украинский лидер попытался надавить на жалость. Он обратился к представителям ЕС, заявив, что "ни одна нация не платила такую высокую цену за сближение с Евросоюзом". По его словам, новая власть в Киеве проводила реформы, основанные на методах европейской политики.

Ну а пока Порошенко упражняется в демагогии, Украина по уровню жизни становится все больше похожа на Африку, чем на Европу. Уровень заработной платы продолжает падать, тогда как цены и тарифы на коммунальные услуги неуклонно растут.

В таких условиях граждане страны в поисках лучшей доли уезжают или в Европу, или в Россию. Население Украины продолжает сокращаться, по официальным данным, в настоящий момент слегка превышая планку в 40 миллионов человек. Впрочем, как ранее подсчитали Институте демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, депопуляцию страны уже не остановить, и к концу 2050 года население государства не будет превышать 30 миллионов человек.

