Лавров публично осадил Тиллерсона

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал журналистам о содержании его переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, которые прошли в Нью-Йорке. По словам дипломата, он напомнил коллеге об истинном отношении сирийских властей к американской коалиции.

На встрече с Тиллерсоном Лавров подчеркнул, что Дамаск совсем не рад вмешательству Вашингтона в свои дела. "Мы подтвердили наш подход о том, что при всем признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии она все-таки там незваный гость", – цитирует главу российского МИДа РИА Новости.

В ходе встречи Лавров и его американский коллега также обсудили освобождение Ракки и Дейр-эз-Зора. Дипломат подчеркнул, что военные США и России обмениваются данными, чтобы не сорвать антитеррористическую операцию. "Военные продолжают согласовывать шаги, которые требуются для того, чтобы цели борьбы с террором не пострадали", — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что на фоне успехов правительственной армии Сирии, освобождающей Дейр-эз-Зор и его окрестности, активизировались поддерживаемые США силы курдских Отрядов народной самообороны и Сирийской демократической армии. К месту активных боевых действий они пробиваются с севера – со стороны провинции Хасака. При этом их продвижение сопровождается не столько разгромом частей террористов, сколько этническими чистками среди мирного населения. Курдские бойцы уничтожают деревни, в которых проживают арабы-сунниты.