Порошенко провозгласил новую антироссийскую цель

Крым станет "неподъемным бременем" для России, пообещал украинский президент. Петр Порошенко считает, что может создать для этого все условия.

Украинский лидер Петр Порошенко поделился голубой мечтой. Он хочет сделать так, чтобы Россия "пришла в отчаяние".

Политик прибыл с визитом в США, где примет участие в заседании Совбеза ООН и даже выступит с речью. Открывшаяся возможность рассказать мировым лидерам о наболевшем переполнила Порошенко эмоциями, которые он выплеснул на своей странице в Facebook.

Собираясь в путешествие, украинский лидер рассказал, какая судьба ждет Россию и Крым. "Мы можем сделать так, что Крым станет непосильной ношей для России. Так злодей бросает награбленное, когда груз печет ему руки. И мы сделаем все для того, чтобы пекло", – провозгласил он великую цель своей страны.

Немного отдохнув от проникновенной речи, Порошенко сообщил миру о достижениях Незалежной. "Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина в течение трех лет не только проводит реформы, но и показывает результаты. Растет экономика, очищается банковская система, сокращаются бюджетные расходы, развивается сотрудничество с МВФ. Европа нуждается в сильной Украине – в политическом, экономическом и социальном плане!" – подчеркнул президент.

Как писали Dni.Ru, Вашингтон и Киев отказались работать с созданной Москвой резолюцией о размещении миротворческих сил ООН в Донбассе. Постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя отметил, что вместо озвученного Владимиром Путиным плана, который оценили европейские лидеры, Украина готова представить собственные наработки.

Порошенко приехал в Штаты на три дня. Сообщается, что он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом и главами ряда европейских государств. Кроме того, запланированы беседы с лидерами украинской общины и представителями крымско-татарских организаций, а также посещение Военной академии США Вест-Пойнт.

Напомним, что 15 августа украинский президент озвучил идею создать международную группу для решения вопросов по возвращению Крыма под контроль Киева. Порошенко пообещал, что следующий саммит Украина – ЕС пройдет в Ялте.