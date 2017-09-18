Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Порошенко провозгласил новую антироссийскую цель

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Stocki/face to face
Крым станет "неподъемным бременем" для России, пообещал украинский президент. Петр Порошенко считает, что может создать для этого все условия.
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Украинский лидер Петр Порошенко поделился голубой мечтой. Он хочет сделать так, чтобы Россия "пришла в отчаяние".

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Политик прибыл с визитом в США, где примет участие в заседании Совбеза ООН и даже выступит с речью. Открывшаяся возможность рассказать мировым лидерам о наболевшем переполнила Порошенко эмоциями, которые он выплеснул на своей странице в Facebook.

Собираясь в путешествие, украинский лидер рассказал, какая судьба ждет Россию и Крым. "Мы можем сделать так, что Крым станет непосильной ношей для России. Так злодей бросает награбленное, когда груз печет ему руки. И мы сделаем все для того, чтобы пекло", – провозгласил он великую цель своей страны.

Немного отдохнув от проникновенной речи, Порошенко сообщил миру о достижениях Незалежной. "Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина в течение трех лет не только проводит реформы, но и показывает результаты. Растет экономика, очищается банковская система, сокращаются бюджетные расходы, развивается сотрудничество с МВФ. Европа нуждается в сильной Украине – в политическом, экономическом и социальном плане!" – подчеркнул президент.

Как писали Dni.Ru, Вашингтон и Киев отказались работать с созданной Москвой резолюцией о размещении миротворческих сил ООН в Донбассе. Постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя отметил, что вместо озвученного Владимиром Путиным плана, который оценили европейские лидеры, Украина готова представить собственные наработки.

Порошенко приехал в Штаты на три дня. Сообщается, что он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом и главами ряда европейских государств. Кроме того, запланированы беседы с лидерами украинской общины и представителями крымско-татарских организаций, а также посещение Военной академии США Вест-Пойнт.

Напомним, что 15 августа украинский президент озвучил идею создать международную группу для решения вопросов по возвращению Крыма под контроль Киева. Порошенко пообещал, что следующий саммит Украина – ЕС пройдет в Ялте.

Автор: Андрей Евлампиев18 сентября 2017, 10:47

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