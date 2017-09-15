Грезящему о Крыме Порошенко предложили протрезветь

В правительстве Республики Крым прокомментировали очередную "гениальную" идею президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова под власть Киева. В Симферополе посоветовали украинскому лидеру завязывать с алкоголем и трезво оценивать окружающий мир.

По словам вице-премьера республиканского правительства Дмитрия Полонского, идея Петра Порошенко создать международный клуб "друзей деоккупации" полуострова является провальной. Чиновник отметил, что с гораздо большим успехом украинский лидер создал бы клуб анонимных алкоголиков. "Чтобы трезвее смотреть на реальную ситуацию, в том числе международную обстановку", – уточнил Полонский.

Напомним, что на форуме "Ялтинская европейская стратегия" президент Украины предложил создать "группу друзей деоккупации Крыма". Он заявил, что намерен обсудить этот вопрос во время следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам Порошенко, для его решения необходима координация всего мирового сообщества.

Опять нажрался: Порошенко собирается «вернуть Крым» уже в следующем году. pic.twitter.com/rnnCpeoTIv — Александр (@NVKEQtIm5v0f17q) 15 сентября 2017 г.

На Украине нередко выступают с бредовыми инициативами. Проявляют себя в этом "соревновании" как власти Незалежной, так и обычные граждане. Недавно украинцы начали сбор подписей под петицией на имя президента с просьбой вырыть канал от Черного моря до Азовского, отрезав территорию Крыма от материка. Длина объекта должна составить четыре километра, а ширина – 300 метров.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией после референдума в марте 2014 года. Украина и поддерживающие ее западные страны во главе с США волеизъявление жителей полуострова не признали. Киев заявляет о желании вернуть Крым под свою юрисдикцию, периодически устраивая провокации. В 2015 году Незалежная прекратила подачу света в Крым, а до этого туда перестала поступать вода с материка. Однако на полуострове справились с этими неприятностями.