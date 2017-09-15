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Политика

Порошенко объявил набор "друзей" для возврата Крыма

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Ye Pingfan
"Группа друзей деоккупации Крыма" поможет вернуть полуостров в состав Украины, уверен ее президент. По замыслу Петра Порошенко, это произойдет уже в 2018 году.
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Вопрос о создании международной группы Петр Порошенко намерен поднять на Генассамблее ООН. Украинский президент заявил об этом на форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.

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"Мы имеем координированную поддержку наших партнеров во всем мире. И я хотел бы сегодня предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма, чтобы скоординировать совместные действия", — сказал политик, выступление которого транслирует канал "112 Украина".

Порошенко назвал возврат "аннексированного" Крыма одной из целей на 2018 год. "Перечень реформ будет очень длинный, потому что это единственная для нас стратегия – мирно вернуть не только Донбасс. Вместе с безвизом и Соглашением об ассоциации мы вернем Ялту. На самом деле такая цель на следующий год у нас", – сообщил он.

В августе Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем президента Украины в Крыму. Политологи отметили, что Бабин и его сотрудники получили замечательную работу: они будут зарабатывать неплохие деньги за рассуждения о возвращении полуострова в состав Незалежной.

Напомним, что Крым присоединился России в 2014 году по итогам референдума. В ответ на заявления украинского лидера о возврате этой территории глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал ему думать о сохранении своего государства.

Автор: Андрей Евлампиев15 сентября 2017, 11:09

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