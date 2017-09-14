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Политика

Украинцы решили выкопать море

Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"
Киев начинает копать море. Для сохранения навигации надо углубить Азов, решили власти Украины.
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Работы по углублению Азовского моря нужно провести как можно быстрее. Это необходимо для сохранения его навигационных габаритов, заявил замглавы Министерства инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

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Лучшие силы украинского флота уже отправились в Азовское море, чтобы выполнить задание правительства. В район выдвинулись земснаряд "Меотида" и ледокол "Капитан Белоусов". Акция проходит при полной поддержке властей в Киеве. Углублять намерены фарватеры в Мариупольском и Бердянском портах, пишет газета "Известия".

Ранее к президенту страны Петру Порошенко обратились с инициативой прорыть канал между Азовским и Черным морями, отрезав Крым от материка. Автор петиции подсчитал, что длина русла не превысит пяти километров, а его строительство создаст десятки тысяч рабочих мест и приведет к "прорыву" для азовских и черноморских портов страны.

Украинские власти обеспокоены возведением моста через Керченский пролив. Юрий Лавренюк ранее говорил об "угрозе национальной безопасности" и обещал обратиться в международные суды. В Киеве считают, что из-за установки арочных пролетов Крымского моста над фарватером Керчь-Еникальского канала некоторые суда не смогут заходить в украинские порты на Азовском море.

В самом Мариупольском морском торговом порту проблемы в строительстве моста не видят. Арочный пролет был установлен 29 августа, в первый же день под ним благополучно прошел украинский сухогруз. По данным Росморречфлота, за следующие десять дней под Крымским мостом прошли 26 судов, следующих в украинские порты, передает агентство "Крыминформ".

Автор: Андрей Евлампиев14 сентября 2017, 17:52

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