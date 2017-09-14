Украинцы решили выкопать море

Киев начинает копать море. Для сохранения навигации надо углубить Азов, решили власти Украины.

Работы по углублению Азовского моря нужно провести как можно быстрее. Это необходимо для сохранения его навигационных габаритов, заявил замглавы Министерства инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Лучшие силы украинского флота уже отправились в Азовское море, чтобы выполнить задание правительства. В район выдвинулись земснаряд "Меотида" и ледокол "Капитан Белоусов". Акция проходит при полной поддержке властей в Киеве. Углублять намерены фарватеры в Мариупольском и Бердянском портах, пишет газета "Известия".

Ранее к президенту страны Петру Порошенко обратились с инициативой прорыть канал между Азовским и Черным морями, отрезав Крым от материка. Автор петиции подсчитал, что длина русла не превысит пяти километров, а его строительство создаст десятки тысяч рабочих мест и приведет к "прорыву" для азовских и черноморских портов страны.

Украинские власти обеспокоены возведением моста через Керченский пролив. Юрий Лавренюк ранее говорил об "угрозе национальной безопасности" и обещал обратиться в международные суды. В Киеве считают, что из-за установки арочных пролетов Крымского моста над фарватером Керчь-Еникальского канала некоторые суда не смогут заходить в украинские порты на Азовском море.

В самом Мариупольском морском торговом порту проблемы в строительстве моста не видят. Арочный пролет был установлен 29 августа, в первый же день под ним благополучно прошел украинский сухогруз. По данным Росморречфлота, за следующие десять дней под Крымским мостом прошли 26 судов, следующих в украинские порты, передает агентство "Крыминформ".