Саакашвили пропал без вести под покровом ночи

Бывший губернатор Одесской области посреди ночи уехал из гостиницы в неизвестном направлении. О его местоположении ничего не известно.

Куда уехал Михаил Саакашвили, не знает даже его адвокат. Очевидцы утверждают, что политик садился в машину батальона "Донбасс". Под утро микроавтобус вернулся к гостинице, но Саакашвили в нем не было.

Russia Today со ссылкой на свои источники сообщает, что бывший грузинский лидер не покидал Львовскую область. Оставшаяся в гостинице охрана Саакашвили заявила, что тот уехал по своим делам.

По данным ТСН, экс-губернатор Одесской области обещал 13 сентября начать агитационное турне по украинским городам, и первым пунктом в программе поездки были Черновцы. Возможно, туда он и отправился.

Напомним, что вечером 10 сентября политик вместе со сторонниками прорвался через пограничный пункт во Львове. Силовому проникновению на территорию Украины предшествовала попытка легально въехать в страну на поезде. В отношении Саакашвили возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение границы и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Лишившись гражданства Грузии, а затем и Украины, политик оказался в крайне затруднительном положении. Находясь с визитом в США, он остался без паспортов.