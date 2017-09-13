Немецкий журнал ответил за грязную ругань в адрес Путина

"Простой игрой слов" объяснили в немецком издании Focus оскорбительное выражение в адрес Владимира Путина, использованное в редакционной статье. Наблюдатели отметили, что журналу лучше бы извиниться, пока не разразился международный скандал.

Авторы материала не собирались никого оскорблять, заверили в пресс-службе немецкого журнала. Это была всего лишь игра слов, заявили в Focus.

"В основном это было ироничной игрой слов со словом "собака". Термин "собака" (der Hund) в немецком языке синонимичен выражению "крепкий орешек" (harter Hund). К сожалению, ирония этой фразы не может быть адекватно переведена на русский язык", – пояснила на страницах издания представитель пресс-службы Алиса Вагнер.

Не особо удачную попытку поддержать коллег сделали в Deutsche Welle. Агентство привело "правильный перевод" словесных изысканий автора, материал которого под названием "50 аргументов в пользу Меркель" был напечатан в последнем номере журнала. "Она боится путинской собаки, но не боится "крепкого орешка" (при дословном переводе – "собаки". – Прим. ред.) Путина", – пишет DW.

В посольстве России в Берлине ждут извинений от немецкой стороны. Пресс-секретарь российской дипмиссии Денис Микерин назвал это предложение неудачным лингвистическим упражнением журналиста и выразил надежду, что главный редактор Focus извинится за столь явную оплошность.

Эксперты считают, что скандальная публикация преследовала вполне определенные цели. "Focus есть Focus. Это издание решило отвлечь от главного, а точнее от того, что Меркель согласилась с Путиным по вопросу объединения Германии без референдума, в отличие от Крыма. Вот в чем суть", – цитирует портал "Политэксперт" профессора РАНХиГС Сергея Фокина.

Подобные выходки прессы могут негативно отразиться на рейтинге канцлера, считает политолог Владимир Брутер. По его словам, СМИ либо хотели продемонстрировать способность Меркель решать политические вопросы даже через страх, либо это было публичное унижение. В любом случае после публикации этого материала избирателей у нее не прибавится. Политолог уверен: во избежание международного скандала изданию необходимо извиниться за оскорбление российского лидера.