Меркель признала воссоединение Крыма с Россией

Ангела Меркель признала сам факт воссоединения Крыма с Россией. Это самое важное в ее заявлении по крымской ситуации, уверены эксперты.

Заявление канцлера Германии по поводу Крыма – оговорка "по Фрейду". Возможно, Ангела Меркель и хотела сказать, что полуостров рано или поздно войдет в состав Украины. Однако на деле признала, что процесс воссоединения с Россией необратим.

"Меркель, может быть, другое имела в виду – что Крым рано или поздно может соединиться с Украиной. Но смысл в том, что она признала, что прошел процесс воссоединения. Я надеюсь, что рано или поздно к такой оценке придут и другие европейские страны. Многие из них и сейчас понимают, что это необратимый процесс", – отметил в эфире НСН зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Запад этого не признает. Канцлер Германии Ангела Меркель на днях заявила, что призывы признать "аннексию" Крыма – все равно что во времена существования ФРГ и ГДР "пытаться оставить все как есть, вместо того чтобы стремиться к объединению".

Комментируя это заявление, Владимир Джабаров подчеркнул, что важен сам факт признания канцлером Германии соединения России и Крыма. Вдобавок Меркель в последнее время стала немного по-другому оценивать взаимоотношения с американцами, оценивать интересы Германии. Канцлер начинает понимать, что Россия – важнейший партнер, а американцы преследуют в Европе исключительно свои интересы. Сенатор выразил надежду, что рано или поздно к пониманию того, что воссоединение Крыма с Россией – процесс необратимый, придут и другие европейские лидеры.

Слова Меркель прокомментировала и официальный представитель российского МИДа. Мария Захарова посчитала сравнение ситуации с Крымом с разделенной Германией, сделанное федеральным канцлером, "железобетонным аргументом" в пользу России.

"Здорово, ничего не скажешь. Теперь у нас есть дополнительный железобетонный аргумент, четко указывающий на историческую справедливость случившегося. Так как разделенным не по своей воле народом является народ России и Крыма, а не Крыма и Украины, что подтверждено не только референдумом 2014 года, но и референдумами, а также попытками их проведения, имевшими место начиная с коллапса СССР", – написала Захарова в Facebook. Старина Фрейд остался бы доволен, резюмировала представитель МИДа.