Москва готовит Меркель катастрофу на выборах

Запад в панике. Выборы в Германии не за горами, а "русские хакеры" до сих пор не атаковали бундестаг. Такое затишье на виртуальных фронтах в западной прессе считают дурным знаком: по мнению "экспертов", Москва готовит Берлину что-то ужасное.

Немцы готовятся голосовать. Но где же русские? – обеспокоенно вопрошает американское издание The Washington Post. Авторы уверены, что неуловимые сетевые спецназовцы где-то рядом. И то, что они до сих пор себя не проявили – очень плохой знак.

Нервное напряжение у немецких политиков не спадает с самого 2015 года. Именно тогда группе сетевых виртуозов, которых в статье уверенно именуют "русскими хакерами", удалось проникнуть в компьютеры парламента Германии и похитить целых 16 гигабайт информации (это как минимум несколько миллионов электронных писем, отмечают авторы).

"Многие с осторожностью смотрели на сентябрь 2017 года – время следующих выборов в Германии – как на вероятное окно для вмешательства России с целью еще раз подорвать основу западной демократии", – пишет газета. И вот теперь до выборов осталось всего две недели, Ангела Меркель (ее авторы называют "заклятым врагом Путина") уверенно шагает к победе – а хакеры молчат, украденные письма так и не всплыли.

Да что там хакеры – страшная машина "российской пропаганды" молчит о выборах в Германии, подозрительно тихо ведут себя "кремлевские боты". Это заставляет нервничать даже таких закаленных в пропагандистских боях специалистов, как директор Лаборатории цифрового криминалистического анализа при Атлантическом совете Максимилиан Чупецки. "Я беспокоюсь из-за этого. Почему так тихо? Кажется, это неправильно", – цитирует бледного от переживаний воина американское издание.

WP отметилась подобными материалами еще во время предвыборной кампании Дональда Трампа. В попытках дискредитировать кандидата от Республиканской партии издание писало о его предполагаемых связях с Россией, не предоставляя никаких доказательств. Кроме того, газета тиражирует ничем не подкрепленную информацию о якобы российских кибератаках на США и другие страны.

Что же кроется за поведением России в ситуации с Германией? – пытаются понять эксперты. Может, ее напугали успехи Берлина в вопросах кибербезопасности? Или в Кремле все же решили "дать задний ход"? Скорее всего, Москва просто выжидает момент, чтобы нанести коварный удар, заключает издание.