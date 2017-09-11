В Германии не наберется достаточно сумасшедших, чтобы отобрать у России Крым. Надо вернуться к политике разрядки и улучшить отношения с Москвой, заявила оппозиция в Берлине.

Ангеле Меркель едва ли удастся набрать армию достаточно неадекватных граждан, чтобы силой решить "крымский вопрос". Разумный выход в нынешней ситуации для Берлина – вспомнить о традициях политики разрядки и вернуться к нормальным отношениям с Москвой, уверена лидер фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт.

"Антироссийские санкции наносят вред экономике Германии, а политика конфронтации угрожает европейской безопасности и миру в Европе. Я не вижу, чтобы санкции что-либо поменяли в ситуации. Я надеюсь, что нет людей настолько сумасшедших, которые готовы пойти на военный конфликт с Российской Федерацией из-за Крыма", – заявила Вагенкнехт в интервью немецкой газете Rheinische Post.

Она считает, что куда большая угроза миру исходит от главы Белого дома Дональда Трампа. "Ядерный арсенал Соединенных Штатов несоизмеримо больше северокорейского. Американский президент, который активно наращивает военный потенциал, накаляет конфликт с Россией и угрожает в Twitter нанести ядерный удар, представляет большую угрозу безопасности", — отметила политик.

Что касается кризиса на Корейском полуострове, конечно, всем не по себе от мысли, что Ким Чен Ын обладает ядерным оружием. Однако Вагенкнехт уверена: тот, кто хочет предотвратить появление ядерного арсенала в других странах, должен гарантировать, что США больше не нанесут удары по неугодным правительствам.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Frankfurter Allgemeine заявила, что призывы признать "аннексию" Крыма – все равно что во времена существования ФРГ и ГДР пытаться оставить все как есть, вместо того чтобы стремиться к объединению. На полуострове отметили, что сравнение неправомерно. "Вопрос воссоединения Крыма с Россией исходил из волеизъявления крымчан, которые на протяжении всего периода нахождения полуострова в составе Украины желали вернуться назад", – подчеркнул депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара.