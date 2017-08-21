Саакашвили похвастался вниманием Европы

Бежавший из Грузии, а затем с Украины Михаил Саакашвили заявил, что получил предложения о гражданстве от нескольких европейских стран. Правда, горе-политик не раскрыл секрет – кто же хочет видеть его своим подданным.

"Как вы знаете, я решил возвращаться на 10 сентября в Украину. Многие мне не советуют этого делать. У меня есть предложения о гражданстве от нескольких европейских стран. Без дела и доходов, наверное, я здесь не останусь", – заявил Саакашвили в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Между тем, еще 11 августа украинская прокуратура предупредила Саакашвили об уголовной ответственности за пересечение границы. Последние несколько недель экс-губернатор Одесской области находился в Литве и Польше.

С мая 2015 года Саакашвили занимал пост главы Одесской администрации. После коррупционного скандала в ноябре 2016 года он подал в отставку. Около месяца назад Саакашвили лишили украинского гражданства. От грузинского он отказался еще в мае 2016 года.

Потеряв работу на Украине, политик некоторое время находился в США. У себя на родине, в Грузии ему грозит до 11 лет лишения свободы по обвинениям в злоупотреблении служебным положением и финансовых махинациях.

Ранее лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко предложил стрелять в Саакашвили на поражение. Это заявление одиозный политик сделал после того, как узнал, что Саакашвили хочет пересечь украинско-польскую границу 10 сентября. "Обращаюсь к нашим пограничникам: без всякого колебания стрелять на поражение против каждого, кто прорывает границу, – написал Ляшко в "Фейсбуке".