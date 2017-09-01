Трамп борется с наркозависимостью

Дональд Трамп объявил сентябрь Общенациональным месяцем борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Об этом говорится в прокламации политика, которую выпустил Белый дом.

Трамп выразил поддержку американцам, страдающим от зависимости, и от имени США пообещал им помощь в борьбе за жизнь без наркотиков. "Моя администрация преисполнена решимости избавить нашу страну от этих трагических реалий", – уверяет сограждан президент.

Глава государства утверждает, что, по имеющимся у него данным, более 20 миллионов жителей США злоупотребляют наркотиками и алкоголем. Ранее он уже называл опиоиды самой серьезной проблемой страны и собирается вводить режим чрезвычайного положения на всей территории Штатов. Трамп учредил специальную комиссию, которая поддержала эту идею и уже готовит документы, необходимые для объявления ЧП. На борьбу с алкогольной и наркотической зависимостями правительство выделило уже больше полумиллиарда долларов. Средства направлены на создание огромной сети реабилитационных центров и клиник на всей территории Америки.

По данным американского Национального института по проблемам алкоголизма, в 2015 году почти 16 миллионов американцев страдали от алкогольной зависимости, 623 тысячи из них – подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Около 1,3 миллиона зависимых проходили лечение в специализированных клиниках и реабилитационных центрах.

Ежегодно от чрезмерного потребления алкоголя в США умирают около 88 тысяч человек, что выводит пристрастие к выпивке на четвертое место в рейтинге самых распространенных причин смерти в стране. Данные отдела профилактики злоупотреблений и психических заболеваний при Минздраве США показывают, что, согласно исследованию, проведенному в 2014 году, от наркозависимости страдают около семи миллионов жителей.