Порошенко 10 минут мучил детей на холоде

Украинские дети, которые пошли в этом году в первый класс, будут жить в стране Евросоюза. Это пообещал юным харьковчанам Петр Порошенко. Президент Украины поздравил дрожащих от холода первоклассников с Днем знаний.

Торжественная линейка в новой харьковской школе с участием президента Украины длилась около получаса. Несмотря на дождь и довольно прохладную погоду, Петр Порошенко обратился к первоклассникам с пламенной речью. Он пообещал детишкам – к тому времени, как они подрастут, Украина "вернется в европейскую семью".

"Я твердо убежден, что эта детвора точно будет жить в Европейском союзе, в Украине, которая будет членом ЕС. И сегодня мы с вами все делаем для этого", – сказал Порошенко, открывая новую школу.

Украинский президент напомнил, что 1 сентября вступает в полную силу соглашение об ассоциации с Евросоюзом. "Первый и чрезвычайно важный шаг возвращения нашего государства в европейскую семью. В ноябре 2013 года миллионы украинцев по всей стране вышли с требованием к власти, чтобы соглашение об ассоциации было подписано", – добавил глава государства.

Вступление "в полную силу" соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, как сообщается, открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. Ранее Порошенко неоднократно заявлял, что Украина продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО.

Поздравляя украинских учащихся с Днем знаний на своей странице в соцсети Facebook, украинский лидер подчеркнул символизм того, что именно 1 сентября начинает действовать соглашение об ассоциации. "Это очередной важный шаг к утверждению будущего, выбранного нами во время Революции Достоинства!" — подытожил Порошенко.

Напомним, что в Брюсселе восторгов Киева не разделяют. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер неоднократно заявлял, что Украина если и вступит в ЕС, то лет через 25. Примерно то же говорят и руководители НАТО о вступлении Киева в Североатлантический альянс.