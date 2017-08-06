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Политика

Французы взбунтовались против пожилой жены Макрона

Бриджит Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Vincent Lesage
Во Франции все большую популярность набирает петиция против статуса "первой леди", который бы предполагал определенные бюджетные траты на жену президента страны. Активисты вспоминают, что во время предвыборной кампании Эммануэль Макрон обещал, что его супруга Брижит на деньги налогоплательщиков претендовать не будет.
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Французские юристы разрабатывают устав, который бы регулировал статус жены президента Франции. Документ еще не готов, а значительная часть французских граждан уже выступает против него. Петицию против этой инициативы начали собирать активисты движения "Национальное равенство".

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Помимо законодательного закрепления статуса первой леди, законопроект также предусматривает, что первой леди будет выделяться определенный бюджет из казны. Именно это и вызвало возмущение большей части протестующих против нововведения.

"Причин для того, чтобы жене главы государства нужно было выделять средства из государственного бюджета, нет", – цитирует Life.ru лидера "Национального равенства" Тьерри Пола Валетта. Он подчеркнул, что ни он, ни его соратники не могут одобрить подобную инициативу.

Инициатор кампании против первой леди Франции напомнил, что во время предвыборной гонки Эммануэль Макрон обещал, что его жена Брижит не будет претендовать на деньги налогоплательщиков, поскольку ей будет отведена общественная, а не политическая роль. По всей видимости мнение французского лидера на этот вопрос после прихода к власти изменилось.

Общественное возмущение стало очередным ударом по репутации Брижит Макрон, которой нелегко было завоевать симпатии французов. Многие обращали внимание на большую разницу в возрасте между ней и мужем. Отдельные эксперты даже заметили, что подобный брак может служить Эммануэлю Макрону своеобразным прикрытием от обвинений в гомосексуальности.

Сам политик решительно отверг все нападки и счел замечания о возрасте своей жены неуместными для современного общества. "Если бы я был на 20 лет старше жены, никому в голову не пришло бы думать, подходим ли мы друг другу", – заметил он.

Автор: Геннадий Куприянов6 августа 2017, 16:39
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