Пожилая жена Макрона молодится в детском платье

Пользователи социальный сетей высмеяли стиль жены французского президента Эммануэля Макрона. На саммите НАТО в Брюсселе 64-летняя Брижит сфотографировалась с остальными первыми леди в детском плате.

На фотосессии жен первых лиц государств учительница Брижит Макрон выглядит старше всех. Однако внимание пользователей социальных сетей приковано даже не к личности супруги французского президента, а к ее чувству стиля. Во дворец – резиденцию бельгийской королевской фамилии в брюссельском районе Лакен она пришла в детском платье с короткой юбкой, фасон которой напоминает наряд Ромашки из серии книг про Незнайку.

Одежда Брижит Макрон уже неоднократно вызывала вопросы у ценителей моды. Например, ее обвинили в том, что она копирует стиль супруги американского президента Дональда Трампа. В частности, на инаугурацию Эммануэля Макрона она пришла в верхней одежде, очень похожей на традиционное синее пальто Меланьи.

Nice compliment that Brigitte Macron copied Melania's outfit color for the inauguration pic.twitter.com/qDP3pK5AFV — M.Joseph Sheppard (@SHEPMJS) 16 мая 2017 г.

Отметим, что любовь 64-летней учительницы и 39-летнего президента вызывает смех у многих жителей Франции. Ранее популярный во Франции журнал Charlie Hebdo нарисовал карикатуру на Эммануэля и Брижит Макрон. На картинке с беременной супругой размещена надпись: "Он будет творить чудеса!".

Charlie Hebdo's first edition since Macron's victory: "He's going to work miracles" pic.twitter.com/De7OASp2hh — Anealla (@anealla) 10 мая 2017 г.

Как писали Dni.Ru, из-за неравного брака многие сочли Эммануэля Макрона гомосексуалистом, использующим жену для прикрытия. "Если бы я был на 20 лет старше жены, никому в голову не пришло бы думать, подходим ли мы друг другу", – отметил сам французский президент.

Melania Trump looks beautiful. Macron's granny needs to learn how to dress her age. Looks awkward pic.twitter.com/dkNnjoR68r — Upyours (@UPYOURS555) 26 мая 2017 г.

Напомним, Эммануэль Макрон женился на учительнице Брижит Тронье в 2007 году. Примечательно, что будущая супруга преподавала ему в школе французский язык. Сейчас у них нет родных детей, глава государства усыновил сына и двух дочерей супруги от первого брака.