"Хромую утку" Порошенко ждет печальное будущее

Следующие полгода будут решающими для президента Украины Петра Порошенко и его способности удержать власть. Такой прогноз дал политический аналитик Игорь Гужва.

По его словам, главная задача главы украинского государства – до конца года зачистить политическое, экономическое и информационное пространства страны. Политолог считает, что это позволит Порошенко сделать будущие президентские выборы контролируемыми.

В случае если главе Украины не удастся это сделать, считает Гужва, то уже весной выстроенная им вертикаль власти начнет расползаться. Сам Порошенко при этом рискует превратиться в "хромую утку", какой был бывший украинский лидер Виктор Ющенко: его рейтинг к концу президентского срока был на уровне 2-3%.

Следующие выборы президента Украины состоятся весной 2019 года. Глава государства избирается сроком на пять лет. По мнению некоторых украинских СМИ, уже этой осенью Порошенко объявит о старте своей предвыборной кампании. Эксперты полагают, что ее лейтмотивом станет "курс на вступление в Евросоюз".

Впрочем, ситуация для главы украинского государства вовсе не безоблачна. В спину ему дышат несколько политиков, которые не прочь отобрать у него президентское кресло. В их числе – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая сколотила в Верховной раде коалицию с "Оппозиционным блоком" и "Самопомощью".





При этом среди депутатов всерьез обсуждается импичмент главе государства. Народные избранники нашли как минимум шесть причин для ухода Порошенко с поста президента. В их числе – коррупция, злоупотребление властью, нарушение Конституции и другие.

Кроме того, не совсем ясным остается вопрос отношений Порошенко с президентом США Дональдом Трампом. Ранее в СМИ нередко циркулировали слухи, что глава Белого дома может запустить процесс смены власти на Украине.

