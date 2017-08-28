У Порошенко нашли 76 компаний на Украине

Группа исследователей выяснила, что президент Украины Петр Порошенко владеет 76 компаниями. Как оказалось, главе государства принадлежит не только фабрика "Рошен", но и множество фирм, которые осуществляют деятельность в самых разных сферах, передает сайт "Комсомольская правда".
Примечательно, что ранее украинский лидер заявлял, что продал весь бизнес. Политик якобы пошел на этот шаг после вступления в должность президента.
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