Поляки устроили "порку" неблагодарному Порошенко

Глава правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский устроил разнос президенту Украины Петру Порошенко из-за героизации Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России организация. – Прим. ред.). Польский политик обвинил Киев в "хамской неблагодарности".

Качиньский отметил, что его брат Лех, погибший в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, якобы был "убит" из-за своей активной политики на Востоке, в том числе поездок в Грузию и совместных проектов с Украиной во времена президентства Виктора Ющенко. "А Украина на такую жертву отвечает героизацией УПА", – посетовал председатель партии "Право и справедливость".

Стоит напомнить, что Варшава ранее уже неоднократно указывала Киеву на недопустимость героизации нацистов и их приспешников. Так, в начале июля глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что пока на Украине продолжается восхваление Степана Бандеры и подобных ему "героев", стране не стоит надеяться на интеграцию с Европейским союзом. "Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете", – подчеркнул дипломат.





Напомним, последнее время отношения между Польшей и Украиной серьезно обострились. Так, Варшава объявила, что в следующем году к 100-летию независимости Польши будут выпущены паспорта с новым дизайном. На страницах документа будет размещен "Мемориал орлят" во Львове, а также Святые ворота в Вильнюсе.

В Киеве крайне нервно отреагировали на польскую инициативу. Внешнеполитическое ведомство Незалежной вручило ноту протеста послу Польши Яну Пекло, а также назвали действия Варшавы "недружественными". Как заявили во внешнеполитическом ведомстве Незалежной, "политизация отдельных исторических фактов" серьезно вредит отношениям двух стран.

