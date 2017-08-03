Запад услышал жесткие намеки в мягкой риторике Путина

Мягкая риторика Путина содержит "угрожающие намеки". Хотя Москва и заявила, что не будет принимать дополнительных мер в ответ на американские санкции, это не означает, что они не последуют, опасаются западные наблюдатели.

Западные СМИ обсуждают реакцию Москвы на подписание президентом США закона об ужесточении антироссийских санкций. Первым прозвучало заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова: пресс-секретарь президента заверил, что со стороны России больше не будет новых ответных мер против США. Имелось в виду, что закрытия двух американских комплексов и сокращения американского персонала на российской территории было достаточно.

Однако позже последовала речь премьер-министра Дмитрия Медведева, выдержанная в совершенно иной тональности. "Администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия конгрессу", – заявил Медведев.

Как отмечает корреспондент CNN Орен Либерманн, комментарий российского МИДа оказался не менее жестким. "Мы сохраняем за собой право и на другие контрмеры. Американским любителям санкций, ввергнувшим США в русофобскую истерику, давно пора избавиться от иллюзий и уяснить, что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами", – сказано в заявлении ведомства.

Россия посылает противоречивые сигналы, возможно, с учётом стратегической перспективы, предполагает Либерманн. МИД занимает очень жёсткую позицию по отношению к США, в то время как Путин придерживается более мягкой риторики. Российский президент определённо оставил окно возможностей. В своём недавнем заявлении об американских санкциях он обозначил вопросы, по которым Россия и США могут сотрудничать. С другой стороны, возможно, это был и намек на возможные ответные меры – так как речь шла о сотрудничестве по Сирии, Северной Корее, а также о космических агентствах, размышляет обозреватель.

The US and Russia are plunging deeper into their worst crisis since the Cold War, writes @StCollinson https://t.co/w2BzPqTLBf pic.twitter.com/4FHUBVS5m7 — CNN (@CNN) 3 августа 2017 г.

Нынешнее состояние отношений России и США можно охарактеризовать словом "плачевные". Госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Сергей Лавров на этих выходных встретятся на Филиппинах. Как отметили журналисты телеканала, вполне возможно, они обменяются любезными заявлениями – однако едва ли тешат себя надеждами на кардинальный прорыв в сотрудничестве.