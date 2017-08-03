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Политика

Запад услышал жесткие намеки в мягкой риторике Путина

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Мягкая риторика Путина содержит "угрожающие намеки". Хотя Москва и заявила, что не будет принимать дополнительных мер в ответ на американские санкции, это не означает, что они не последуют, опасаются западные наблюдатели.
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Западные СМИ обсуждают реакцию Москвы на подписание президентом США закона об ужесточении антироссийских санкций. Первым прозвучало заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова: пресс-секретарь президента заверил, что со стороны России больше не будет новых ответных мер против США. Имелось в виду, что закрытия двух американских комплексов и сокращения американского персонала на российской территории было достаточно.

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Однако позже последовала речь премьер-министра Дмитрия Медведева, выдержанная в совершенно иной тональности. "Администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия конгрессу", – заявил Медведев.

Как отмечает корреспондент CNN Орен Либерманн, комментарий российского МИДа оказался не менее жестким. "Мы сохраняем за собой право и на другие контрмеры. Американским любителям санкций, ввергнувшим США в русофобскую истерику, давно пора избавиться от иллюзий и уяснить, что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами", – сказано в заявлении ведомства.

Россия посылает противоречивые сигналы, возможно, с учётом стратегической перспективы, предполагает Либерманн. МИД занимает очень жёсткую позицию по отношению к США, в то время как Путин придерживается более мягкой риторики. Российский президент определённо оставил окно возможностей. В своём недавнем заявлении об американских санкциях он обозначил вопросы, по которым Россия и США могут сотрудничать. С другой стороны, возможно, это был и намек на возможные ответные меры – так как речь шла о сотрудничестве по Сирии, Северной Корее, а также о космических агентствах, размышляет обозреватель.

Нынешнее состояние отношений России и США можно охарактеризовать словом "плачевные".  Госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Сергей Лавров на этих выходных встретятся на Филиппинах. Как отметили журналисты телеканала, вполне возможно, они обменяются любезными заявлениями – однако едва ли тешат себя надеждами на кардинальный прорыв в сотрудничестве.

Автор: Андрей Евлампиев3 августа 2017, 13:14

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