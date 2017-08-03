Саакашвили троллит Порошенко пыльными фотографиями

Политик-неудачник Михаил Саакашвили припугнул своего бывшего шефа Петра Порошенко фотографиями из далекого прошлого. На них ныне лишенный грузинского и украинского гражданства Саакашвили запечатлен с мировыми лидерами.

Бывший губернатор Одесской области и по совместительству экс-президент Грузии опубликовал на своей странице в Facebook подборку фотографий с президентами разных стран. Саакашвили до сих пор не может успокоиться после того, как Киев лишил его гражданства и аннулировал все его паспорта.

На фотографиях Саакашвили позирует с президентом США Дональдом Трампом, экс-госсекретарем Джоном Керри, бывший президент США Джордж Буш ласково похлопывает его по щеке, а экс-госсекретарь Хиллари Клинтон распростерла объятия при встрече с Саакашвили.

"Петр Алексеевич, вы меня вы решили закрыть в Америке и сделать в мире персоной нон грата?" – гласит подпись под фотографиями.

3 августа Украина уведомила США и все другие страны о том, что все паспорта бывшего губернатора Одесской области аннулированы. 26 июля Порошенко подписал указ о лишении бывшего губернатора Одесской области гражданства, а более года назад Саакашвили сам отказался от грузинского гражданства.

Сейчас горе-политик вынужден скрываться в США, потому что в Грузии против него возбуждено уголовное дело – ему заочно предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств. Летом 2014 года Саакашвили был объявлен во внутригосударственный, а 31 августа – в международный розыск, в котором до сих пор и находится.

Сначала экс-президент укрывался от правосудия на Украине: там он сначала поработал советником президента Петра Порошенко, а спустя некоторое время, в мае 2015 года был назначен главой Одесской администрации. Но и здесь ему не повезло с законом: прокуратура в компании со спецназом провела в областной администрации обыски по делу о растрате средств фонда "На благо Одессы", к которому имел отношение и губернатор.

В итоге Саакашвили ничего не оставалось делать, как в ноябре 2106 года подать в отставку с поста руководителя области. Сейчас политик находится в США, но заявляет, что намерен вернуться на Украину и продолжить там политическую борьбу.