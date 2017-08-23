Меркель отказала Трампу
Так канцлер ответила на вопрос журналиста о том, будет ли ФРГ на стороне американцев" в случае разжигания войны на фоне недавнего обострения отношений между Пхеньяном и Вашингтоном. "Нет, автоматически — нет", – отрезала Меркель.
В последние недели отношения между Пхеньяном и Вашингтоном обострились до предела, стороны обменялись угрожающими заявлениями. Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если со стороны КНДР будет реальная угроза для США.
В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.
На это Трамп пообещал, что, если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".
Агитационные плакаты Северной Кореи. ...ец Америке— Военный обозреватель (@Milcolumnist) 23 августа 2017 г.
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Но, как отмечают эксперты, воинственная риторика двух лидеров вряд ли приведет к реальному столкновению. Несколько месяцев назад Трамп уже посылал к берегам Корейского полуострова внушительную эскадру военных кораблей, но дальше демонстрации силы дело не пошло.
КНДР в конце июля заявила о втором успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Первое испытание ракеты пошло в начале того же месяца. По данным северокорейского агентства ЦТАК, оба запуска проходили под личным контролем Ким Чен Ына.
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