Меркель отказала Трампу

Германия не будет безоговорочно поддерживать США в случае войны с Северной Кореей. Канцлер Ангела Меркель недвусмысленно дала понять, что Берлин не встанет автоматически на сторону Вашингтона в случае военной конфронтации с режимом Ким Чен Ына.

Меркель заявила, что она не видит военного решения для Северной Кореи и считает его абсолютно неправильным. "Думаю, что дипломатические средства до сих пор не были полностью использованы", — заявила канцлер в интервью изданию Handelsblatt.

Так канцлер ответила на вопрос журналиста о том, будет ли ФРГ на стороне американцев" в случае разжигания войны на фоне недавнего обострения отношений между Пхеньяном и Вашингтоном. "Нет, автоматически — нет", – отрезала Меркель.

В последние недели отношения между Пхеньяном и Вашингтоном обострились до предела, стороны обменялись угрожающими заявлениями. Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если со стороны КНДР будет реальная угроза для США.

В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

На это Трамп пообещал, что, если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Но, как отмечают эксперты, воинственная риторика двух лидеров вряд ли приведет к реальному столкновению. Несколько месяцев назад Трамп уже посылал к берегам Корейского полуострова внушительную эскадру военных кораблей, но дальше демонстрации силы дело не пошло.

КНДР в конце июля заявила о втором успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Первое испытание ракеты пошло в начале того же месяца. По данным северокорейского агентства ЦТАК, оба запуска проходили под личным контролем Ким Чен Ына.



