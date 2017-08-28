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Политика

Болтун Волкер промахнулся с "заморозкой" Донбасса

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Мечты американских политиков об изоляции Москвы несбыточны. Чем усерднее Вашингтон пытается записать Россию в число стран-изгоев, тем больше у нее в мире сторонников.
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К сожалению, США не намерены отказываться от политики "сдерживания", в соответствии с которой Россия виновата во всех мировых бедах. Однако цели своей вашингтонская элита не достигла – и едва  ли достигнет в будущем, подчеркивает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

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"Ещё Барак Обама провозгласил эту "изоляцию", но получилось ровно наоборот. США не удастся достичь полной изоляции России. Россия диверсифицировала свои связи. Просто господин Волкер плохо учил совсем недавнюю историю. Что касается заявления относительно того, что Россия пытается заморозить ситуацию на Донбассе – это тоже не так. Россия настаивает на выполнении Минских соглашений, а США всячески покрывают Киев, чтобы он эти соглашения не выполнял. Получается, что США действуют противоположно своим собственным заявлениям", – отметил Мухин в интервью НСН.

Комментарий политолога относится к заявлению спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера. Он заявил, что России грозит полная международная изоляция из-за конфликта на Украине. По его мнению, Москва хочет "заморозить" ситуацию в Донбассе. За это Волкер пригрозил "выбросить" Москву из системы дипломатических и экономических отношений.

Устами Волкера США снова пытаются возложить всю вину за происходящее на Украине на Россию, обвиняя Москву в неправильном поведении в регионе, заметил аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"Исходя из тезиса "Россия виновата всегда и во всем, особенно если задеты американские интересы", выводятся уже и те заключения, к которым проходит Волкер и другие американские дипломаты в той или иной ситуации. Заинтересована ли в действительности Москва в "заморозке" конфликта в Донбассе? Заинтересована лишь в том смысле, что не видит других реальных альтернатив этому", – цитирует аналитика агентство ФАН.

Политолог напоминает, что США предлагают альтернативу –  возвращение спорных территорий под юрисдикцию Киева, в том числе в обход минских договоренностей. На самом же деле, уверен эксперт, такой альтернативы не существует. У Киева нет ни возможности, ни желания реинтегрировать "сепаратистские" территории. Зачем президенту Порошенко и в целом Украине несколько миллионов новых-старых граждан? Им мало того, что нужно платить зарплаты, пенсии и социальные пособия, представлять работу и восстанавливать разрушенное. К тому же эти люди либо имеют опыт войны с этой самой Украиной, либо потеряли друзей, близких, имущество, здоровье – и винят в этом Киев.

Что же касается идеи об изоляции России, то навязчивое желание Вашингтона – вовсе не новость, напомнил корреспонденту RT зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Он сильно опоздал с этим заявлением. До него об этом говорили господин Обама и другие люди. Если они это делают искренне, мне их искренне жаль. Ничего общего с объективной реальностью это не имеет. По крайней мере три четверти государств мира стараются от политики конфронтации с Россией отойти как можно дальше", – подчеркнул Климов.

Сенатор заметил, что стран, которые "по первому свистку" США готовы исполнять поручения Вашингтона, не так много – всего 10-15. Вдобавок, народы этих государств вовсе не разделяют взгляды своих правительств. А в предположения о желании Москвы "заморозить" ситуацию на Донбассе просто нет логики. Россия – гарант Минских соглашений, и первая заинтересована в установлении мира в соседней стране.

Политолог Андрей Суздальцев считает, что дипломатическими талантами Курт Волкер начисто обделен. Он просто болтун, который воинственной риторикой пытается хоть немного поднять рейтинг своего шефа – Дональда Трампа. И надеждам Украины на то, что после визита спецпредставителя США у России прибавится проблем, сбыться не суждено.

Автор: Игорь Силецкий28 августа 2017, 11:19

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