Украина оправдалась за новое нападение на Россию

Верховная рада Украины готовит законопроект, в котором Россия официально будет объявлена "страной-агрессором". При этом Киев подчеркивает, что это нельзя расценивать как объявление войны.

Уже на протяжении продолжительного времени, с момента начала государственного переворота на Украине, украинские политики в своей риторике используют обвинения в адрес России как оправдание своим действиям или бездействию. Однако все это оставалось лишь на словах. Теперь же Киев намерен ввести в оборот в официальных документах термин "страна-агрессор".

Такое именование России содержится в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса, передает РИА Новости. Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заверила, что документ закончен на 99,9% и готов к регистрации в парламенте. Примечательно, что, по ее словам, консультации по вопросу именования России "страной-агрессором" проводились со странами нормандской четверки, а также с США.

Впрочем, пока не ясно, что на самом деле будут означать эти слова. "Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз – не война, а самооборона", – подчеркнула Ирина Луценко. По ее словам, на такой шаг Киев пошел ради западных денег. "Это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов", – объяснила представитель президента Украины в Верховной раде.

Отметим, в своей риторике фразу "страна-агрессор" по отношению к России применяют не только украинские политики, сколотившие свой политический капитал на радикальных заявлениях, но и первые должностные лица страны. Впрочем, это не мешает Киеву требовать от Москвы особого подхода и некоторых преференций.

О планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса рассказывал президент Украины Петр Порошенко. Сообщается, что документ предусматривает признание части региона "оккупированным", а также переход действующих там украинских силовиков в формат "войсковой операции".