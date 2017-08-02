Напуганному Трампу снятся "кошмары" о России и Китае

Союз России и Китая является самым страшным "ночным кошмаром" президента США Дональда трампа. Об этом в эфире телеканала CNN заявил политолог-международник Дэвид Андельман.

Эксперт напомнил о состоявшемся 30 июля в Санкт-Петербурге военном параде в честь Дня ВМФ, где помимо российских кораблей принимали участие гости из Китая. По его словам, мероприятие говорит о том, что альянс Москвы и Пекина является самым серьезным вызовом Вашингтону.

Андельман назвал парад "игрой мускулами". "Поворот Китая в сторону России сейчас не может нести ничего хорошего", – сказал эксперт. Он также добавил, что совместный парад России и Китая демонстрирует их полную независимость в международных делах от США. А это значит, добавил политолог, что более мелкие страны – Сирия, Северная Корея и другие – будут видеть в Москве и Пекине два мощных противовеса против американского влияния.





"Теперь, когда Россия твердо стоит на ногах в своем углу, а граница протяженностью 2615 миль между этими двумя нациями (Россией и Китаем. – Прим.Ред.) надежно защищена, насколько далеко пойдет Пекин, бросая вызов Трампу?"– задается вопросом аналитик. По его мнению, Конгресс США вместе с Белым домом будут вынуждены теперь ужесточить давление на эти страны. Трампу, добавил Андельман, теперь необходимо учитывать, что в лице российско-китайского альянса он столкнулся с сильнейшим противовесом американской внешней политике.





Напомним, очередной виток обострения отношений между Россией и США произошел после принятия Конгрессом США 28 июля законопроекта об очередном ужесточении антироссийских санкций. Сообщается, что президент США Дональда Трамп подписал документ в среду, 2 августа.

Нормативно-правовой акт фактически ограничивает полномочия главы Белого дома, запрещая ему снимать санкции без одобрения парламентариев. Также законом предусмотрен ряд экономических мер. К примеру, он ограничивает максимальную сумму инвестиций в нефте– и газопроводы, а также участие юридических лиц из США в совместных проектах в сфере энергетики с Москвой. Помимо прочего, в документе прямо говорится о необходимости противодействия реализации проекта российского газопровода "Северный поток – 2" в Европу.

