Тимошенко поставила крест на Украине из-за скандала с оружием

Украину в скором времени ждет катастрофа. Такой прогноз сделала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, комментируя информацию о передаче Киевом ракетных технологий Пхеньяну.

Тимошенко напомнила, что санкции ООН запрещают предоставление какого-либо оружия Северной Корее. "Если эта информация подтвердится, то Украина может попасть под санкции, а значит, остаться без какой-либо помощи со стороны цивилизованного мира. Это катастрофа для нашей страны", – написала Тимошенко нав своей странице в соцсети.

По ее словам, такая ситуация стала прямым последствием непрофессионализма и преступности президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана. Экс-премьер добавила, что эта власть уничтожает Украину.

Сегодня, 14 августа в прессе появилась информация о том, что украинский завод "Южмаш", возможно, поставлял оружие северокорейскому режиму, находящемуся по жесткими санкциями ООН и США. В докладе экспертов Международного института стратегических исследований утверждается, что недавние успешные испытания межконтинентальных баллистических ракет КНДР стали возможны благодаря мощным ракетным двигателям, приобретенным на Украине.

На ракетном заводе в Днепропетровске раньше производились самые смертоносные ракеты советского арсенала, включая модель SS-18, пишет The New York Times и приводит слова эксперта института стратегических исследований Майкла Эллемана: "По-видимому, эти двигатели были поставлены с Украины – возможно, незаконно. Вопрос заключается в том, сколько деталей у них есть и помогают ли украинцы им сейчас. Я очень обеспокоен".

В Киеве опровергли сообщения о передаче ракетных технологий в КНДР pic.twitter.com/cUnI0jMO6J — Муха Хиллари (@MuhaHillary) 14 августа 2017 г.

По утверждению Эллемана, шесть лет назад КНДР предпринимала попытку украсть технологии производства ракетных двигателей с украинского завода. Издание также пишет, что в июле 2017 года "Южмаш" отрицал сообщения о том, что заводский комплекс борется за выживание и продает свои технологии за рубеж, в частности в Китай.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов поспешил опровергнуть информацию американского издания, заявив, что украинские оборонные и авиакосмические предприятия не поставляли оружие и военные технологии режиму Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости. Турчинов как всегда обвинил российские спецслужбы в провоцировании подобных новостей.