Тимошенко вступилась за униженного Саакашвили

Лишение экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства – позор для страны. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Это грязная политика, которую нынешняя власть во главе с президентом Петром Порошенко совершает по отношению к своим оппонентам", – прокомментировала политик решение главы государства. По ее словам, у Порошенко сейчас единственная цель – любыми путями удержаться у власти.

На этом Тимошенко не остановилась и продолжила яростные нападки на президента. По ее словам, вместо того чтобы бороться с коррупцией, глава государства и его окружение "пятнают репутацию Украины" тем, что лишают Саакашвили гражданства. "Это должно получить надлежащую оценку мирового сообщества", – добавила лидер "Батькивщины".

Напомним, о лишении бывшего грузинского лидера украинского гражданства стало известно в среду, 26 июля. Первым об этом сообщил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Он явно порадовался этой неожиданной для многих новости, заявив: "гастроли грузинского цирка шапито" затянулись, что угрожает украинскому государству. "Прощай, обдолбанный Мишка, прощай", – поглумился над Саакашвили депутат.





Стоит отметить, что проблемы у экс-президента Грузии на Украине начались еще в конце прошлого года. Тогда одиозный политик, известный своим взрывным характером, допустил ряд критических замечаний в адрес президента Порошенко, после чего, полагают многие эксперты, попал в число его врагов.

По некоторым сведениям, именно из-за напряженности во взаимоотношениях между Порошенко и Саакашвили Минюст Украины отказал последнему в регистрации его партии "Движение новых сил". Неудивительно, ведь ее политическая платформа строится на противостоянии главе государства и его окружению, которых бывший грузинский лидер неоднократно обвинял в коррупции.

Наивысшим карьерным взлетом Саакашвили на Украине оказалось его назначение на должность главы Одесской области в мае 2015 года. Однако продержался он на этом посту недолго: уже в ноябре 2016-го политик был вынужден уйти в отставку, успев переругаться с половиной украинского руководства. Особенно эффектной получилась перепалка с главой МВД Арсеном Аваковым, который бросил в острого на язык грузина стакан с водой.

Тем не менее на родину опальный политик возвращаться не пожелал. Еще бы, ведь в Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск по обвинению в совершении нескольких уголовных преступлений.

