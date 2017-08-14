Лукашенко пожаловался на "откаты" в отношениях с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию продолжить развитие двустороннего сотрудничества. Он признал, что при решении ряда вопросов страны иногда допускают "откаты".

Александр Лукашенко напомнил, что у России и Белоруссии есть "задолженность перед обществом" – создание Союзного государства. "Мы здорово здесь потеряли, на многих направлениях нам надо двигаться", – заявил белорусский президент. "Самое страшное заключается в том, что по некоторым вопросам мы допускам откаты", – цитирует его телеканал "Россия 24".

По мнению Лукашенко, при двустороннем сотрудничестве важно не допустить дальнейшего регресса, "а потихонечку двигаться вперед, ведь процесс пошел". Он напомнил, что в прошлом у россиян и белорусов были равные права, и оба государства гордились этим.

"Сегодня начинаем шалить на границе: пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары", – отметил политик. "То есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться", – подчеркнул он.

Напомним, что отношения между Россией и Белоруссией ухудшились после 1 февраля 2017 года, когда директор ФСБ Александр Бортников предложил создать пограничную зону между двумя странами. В законопроекте ведомства сообщалось, что подобные меры усилят охрану государственной границы России и позволят проводить "мероприятия по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов".

Вскоре после принятия приказа Лукашенко обвинил Кремль в издевательском отношении к Минску. А позже заявил, что Москва не готова к созданию Союзного государства.