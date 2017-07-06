Прячущийся Янукович захотел вернуть Крым Украине

Бывший президент Украины заявил, что хочет вернуть Крым Украине. Но мнением народа пренебрегать нельзя.

"Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, и это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма. Ведь в тот период времени, когда жители приняли решений уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решение. Я был в Крыму и видел их решимость, с одной стороны, а с другой стороны – огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма", – цитирует свергнутого украинского президента Виктора Януковича РИА Новости.

По мнению потерявшего власть в 2014 году и бежавшего в Россию Януковича, пример Крыма наглядно демонстрирует политикам как нельзя относиться к собственному народу. Ведь если бы Крым остался под украинской юрисдикцией, там сейчас никто не чувствовал бы себя в безопасности.

"Крым, который бы перешёл под управление радикалов, нёс угрозы крымскому населению – в этом ни у кого не было сомнений. Решение крымчан было предсказуемо. Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения", – цитирует РИА ФАН Януковича.

Возвращаясь к вопросу государственного переворота на Украине, бывший президент выразил готовность сделать все, чтобы привлечь к ответу лидеров Франции, Германии и Польши. В 2014 году они лично гарантировали тогда еще действующему главе государства неприкосновенность и возможность мирного решения противостояния оппозиции и власти.

"Но что касается юридической и материальной, в том числе – потому что был нанесён ущерб государству от бездеятельности этих стран – то вопрос их ответственности будет определён в ближайшее время", – уверяет Янукович.



"Мне абсолютно не стыдно ни перед украинцами, ни перед россиянами – нашими партнёрами и друзьями", – поделился бывший президент. "То, что произошло на Украине, надо исправлять. И я в этом готов принимать участие", – заверил опальный политик.

Но он не готов принимать участие в том фарсе, в который действующая украинская власть превратила суд. По мнению потерявшего власть и вынужденного сейчас жить скромно и скрытно Януковича, на Украине итоги любого судебного процесса заранее предопределены. В частности, в том процессе, который сейчас проходит в Оболонском суде Киева и где фигурантом выступает сам Янукович, даже заранее известна дата окончания процесса – 24 августа 2017 года. Иными словами, нынешний украинский президент Петр Порошенко и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко лично давят на судей с тем, чтобы те вынесли обвинительный приговор Януковичу аккурат ко Дню украинской независимости, – рассказал бывший президент.

"Я принял решение отозвать из процесса своих защитников, в их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны", – заявил Янукович.

"Для моего осуждения в кратчайшие сроки под давлением лично гражданина Порошенко были приняты специальные законы о заочном осуждении. Это прямое нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Кроме этого на мои заявления о требовании предоставления мне возможности принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции мне было отказано", – добавил свергнутый лидер.

