Отбивающийся от Украины Янукович прикрылся Россией

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил о готовности дать показания украинскому суду по делу о государственной измене. При этом он заявил, что официально его посредником в производстве должна выступить российская сторона.

Адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк в рамках подготовительного заседания по делу о госизмене Виктора Януковича зачитал письмо своего подзащитного, передает "Украина". В нем экс-президент настаивает на том, чтобы его допрос был организован через систему международной помощи. При этом украинская сторона должна обратиться с соответствующей просьбой в российское внешнеполитическое ведомство.

"Он находится в Ростове, готов для (прямого. – Прим. Ред.) включения, подписал заявление", – пояснил юрист. "Единственное, что мешает – отсутствие запроса в Минюст России", – добавил он.

При этом в обращении к суду Виктор Янукович подтвердил свое желание принять участие в расследовании. "Несмотря на то, что указанное уголовное производство я расцениваю исключительно как способ моего политического преследования и сведения личных счетов, я готов и хочу участвовать в его рассмотрении в суде", – написал он.

Добавим, что адвокат бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Александр Горошинский заявил, что при неисполнении требований Виктора Януковича любой приговор украинского суда впоследствии может быть отменен в высших инстанциях. "Все очень просто, процедура допроса лица, подозреваемого лица или свидетеля в порядке международной правовой помощи. Другой процедуры при условии, что лицо находится за пределами Украины, не существует. Все остальное будет считаться нарушениями процесса", – пояснил он.

Докатились. После последних событий , люди начали говорить: А Янукович не такой уж и плохой был... — arsick (@ArsenPuchkov) 18 мая 2017 г.

Между тем Виталий Сердюк заявил, что в последнюю неделю наблюдается "массированная атака на судебную ветвь власти со стороны представителей правоохранительных ведомств", включая обещания генерального прокурора Украины Юрия Луценко сжечь здание суда. "Суд соглашается с защитой, что такие действия генпрокурора и других высокопоставленных чиновников, которых называла защита, они являются недопустимыми. Данные материалы суд направит в Высший совет правосудия", – цитирует судью телеканал "112 Украина".

Напомним, в январе 2017 года Виктор Янукович через представителя сообщил, что не явится на заседание суда в связи с угрозой его жизни. Виталий Сердюк обратился с заявлением об угрозе в Генпрокуратуру и подчеркнул, что его подзащитный не скрывается от следствия, но в то же время не получал уведомление о подозрении.