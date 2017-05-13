У Януковича объявился неожиданный союзник на Украине

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что дело против бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене политизировано и ведется с нарушением всех процедур. Она считает, что у политика есть всешансы быть полностью реабилитированным в европейских судебных инстанциях.

После государственного переворота на Украине новые власти не могут прийти к согласию практически ни по одному вопросу, заметили специалисты. Однако есть фигура, к которой отношение у всех политических сил страны одинаково негативное. Это бывший президент Виктор Янукович, которого текущие руководители государства выставляют главным виновником всех нынешних бед.

Однако в эфире телеканала "112 Украина" лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко неожиданно для всех практически встала на защиту своего давнего политического оппонента, раскритиковав его судебное преследование. "Там нет ничего, что происходит правильно", – цитирует ее ТАСС. "Это дело политизировали и генпрокурор делает заявления о виновности Януковича, о виновности его окружения", – подчеркнула она.

Тимошенко оговорилась, что выступая против травли Януковича вовсе не хочет его обелять, а, наоборот, опасается, как бы неумелые действие Киева не позволили ему уйти от ответственности. "То, как сегодня работает украинская власть, она, по сути, строит путь для оправдания Януковича", – уверен политик.

"Нарушены все процедуры, которые воспринимаются Европейским судом как правовые фундаментальные основополагающие. Нарушено все. Если Янукович будет лишен права на защиту, считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях", – добавила она.

Тем не менее, благодаря своим словам Юлия Тимошенко стала косвенным союзником Виктора Януковича в этой судебной тяжбе. Его защита ранее уже высказывала мнение, что весь процесс имеет сугубо политический характер, а со стороны обвинения было допущено огромное число нарушений, в том числе – оказание давления на суд.