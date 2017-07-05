Билл Гейтс устроил Меркель взбучку

Билл Гейтс, миллиардер, филантроп и основатель Microsoft, считает, что в Германии излишне щедры к беженцам. Так сказал человек, чей фонд тратит громадные деньги на борьбу с болезнями и нищетой в Африке.

По мнению основателя Microsoft, миллиардера Билла Гейтса, власти европейских стран, в частности, Германии излишне мягки к африканским беженцам. Политика, которую проводят в объединенной Европе относительно мигрантов, расхолаживает последних и мотивирует все большее количество африканцев пытать счастья в Старом Свете, пишет газета "Известия".

"С одной стороны, вы хотите продемонстрировать великодушие и принять беженца. Но чем больше вы щедры, тем больше мотивируете людей покидать Африку", – предостерег Билл Гейтс. По его мнению, всех беженцев принять невозможно. По этой причине в Европе, в том числе в Германии, должны срочно принять меры и максимально усложнить мигрантам путь в Европу.



В беседе с журналистами германского издания Welt am Sonntag миллиардер напомнил, что его фонд потратил сотни миллионов на борьбу с нищетой и болезнями в Африке. Поэтому Гейтс предложил европейцам больше тратить на иностранную помощь для искоренения истинных причин миграции.

Ранее бывший немецкий лидер Герхард Шредер отмечал ряд ошибок, которые допустила действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель. Он неоднократно предупреждал, что проблема беженцев в Германии является ее "ахиллесовой пятой".