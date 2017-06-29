Меркель устроила Макрону публичную порку

Эммануэль Макрон становится "мальчиком для битья". Переходящее неофициальное звание в рамках Европейского совета президент Франции унаследовал от своего предшественника Олланда. К такому выводу пришли наблюдатели после того, как на саммите Ангела Меркель "отшлепала Макрона по мягкому месту".

Макрон стал "вторым Олландом". Это произошло на первом же для нового президента Франции европейском саммите. Канцлер Германии Ангела Меркель сходу взяла французского лидера в оборот. Публичная порка хозяина Елисейского дворца на европейских форумах не новость: через это испытание не раз проходил и предыдущий президент республики, пишет Atlantico.

Автор статьи подчеркивает, что Европейский совет не только не принял, но даже не стал обсуждать ни одно из выдвинутых Парижем требований, которые были частью предвыборной программы Макрона. В частности, он так и не начал дискуссию по вопросу работы за границей – хотя Франция "давно раздувала щеки", требуя ужесточить существующие меры.

Фразы, содержащиеся в заключении Евросовета, лишь подтверждают, что залогом процветания экономики ЕС является защита промышленности –издание называет это "в высшей степени немецкими" взглядами. Такая реакция европолитиков должна продемонстрировать, что Брюсселю пока неизвестно, в чём же заключается промышленная политика Эммануэля Макрона. И вообще, Европейский совет занимается вопросами, которые для Франции особого значения не имеют.

Самому Макрону пришлось пройти процедуру "олландизации". "Меркель взяла своего протеже за руку и отвесила унизительный шлепок по мягкому месту, как это уже не раз бывало в прошлом. Экзекуция обычно принимает вид совместной пресс-конференции, на которой президент Франции заявляет, что больше ничего не предпримет без разрешения и согласия Меркель", пишет автор.

В целом ясно, что Европа мало во что ставит Париж, завязший в невыгодных для него объятиях с Берлином. И избрание президентом Макрона, который считает, что может бросить вызов Дональду Трампу, ничего в этой ситуации не изменило. А французская пресса, которую субсидирует государство, встретила поражение своего лидера на саммите Евросовета смущенными заголовками, пытаясь завуалировать провал. Что еще больше подрывает доверие французов к своим СМИ, заключает издание.