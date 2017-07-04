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Политика

США продолжили "химическое шоу" в Сирии

Шон Спайсер. Фото: Dni.Ru
В Сирии начался второй акт "химического шоу", срежиссированного США. После небольшого перерыва Сеть захлестнула новая волна роликов о "жертвах атак".
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Режиссура новых шедевров антиасадовского кинематографа еще более убогая, чем в предыдущих творениях. Однако show must go on – закон жанра, тем более что в информационной атаке важно не качество, а количество.

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Главное, чтобы прозвучали ключевые слова – "химическое оружие", "Асад", "правительственные войска". Ну и появилось в кадре какое-нибудь тело на носилках. А то, что тело это выглядит вполне (иногда даже чересчур) здоровым и уж точно без признаков отравления – дело десятое. Западный обыватель, возмущенный коварством асадовского режима, таких мелочей не разглядит.

После "Белых касок", прославившихся постановочными репортажами с мест применения химоружия, в дело вступила "Сирийская свободная армия". "Правительственные войска применили токсичный газ в районах Замалка и Айн Тарма, в окрестности Восточной Гуты. Первая атака – 1 июля 2017 года в 14:45 в районе Айн Тарма. Применен токсичный газ, 31 пострадавший… Медперсонал, оказывающий помощь, подозревает применение токсичного газа – вероятно хлорина, судя по симптомам и ранам", – отмечается в пресс-релизе ССА. 

При этом в видео ни ран, ни симптомов зрителю не демонстрируют. "Граждане бандиты, учитесь кинематографии должным образом. Приедем – проверим", – прокомментировали опубликованный на YouTube ролик русскоговорящие пользователи. А зрители из западных стран, отсмеявшись, предложили номинировать авторов на "Оскар".

Вторая атака, как следует из того же пресс-релиза, была проведена правительственными силами 2 июля 2017 года в 01:30 в районе Замалка. "Десять пострадавших, у которых есть симптомы удушья. Химический элемент, примененный в ходе атаки – вероятно, также хлорин", – заверили в ССА. И привели "доказательства".

Стоит отметить, что в случае применения хлора в боевых концентрациях оказавшимся в эпицентре удара (а боевики утверждают, что это был авиаудар) гарантирована почти мгновенная смерть. И если бы данные соответствовали реальности, после бомбежки густонаселенного района нам демонстрировали бы не пару пострадавших, а горы трупов. Однако даже отравление средней тяжести – состояние серьезное. И это никак не вяжется с пышущими здоровьем лицами "жертв", предусмотрительно прикрытыми кислородными масками.

Как писали Dni.Ru, Госдеп и Пентагон сообщили о якобы планах войск Башара Асада осуществить химическую атаку. На эти речи отреагировали в Москве. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова уверена: говоря об этом, США сами готовятся к масштабным военным действиям. По ее словам, подобные заявления направлены не только против сирийских властей, но и против России, а также являются предтечей интервенции в Сирию.

"Создавшаяся ситуация напоминает масштабную провокацию как в военном, так и в информационном плане", – отметила Захарова. "В 2013 году провокация с применением якобы химоружия стала поводом для прямой интервенции Запада в Сирию. Ситуацию спасла только решительная позиция России", – напомнила представитель внешнеполитического ведомства.

Эксперты полагают, что цель провокаций – легализовать вмешательство США во внутренние дела Сирии и поиграть мускулами. Истории о якобы применении сирийскими войсками химического оружия должны стать предлогом для таких действий Вашингтона. Хотя совершенно очевидно, что в контексте успехов сирийской армии применение сторонниками Асада химоружия не имеет смысла. 

Автор: Игорь Силецкий4 июля 2017, 11:41

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