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Политика

Трамп готовит провокацию против России

Дональд Трамп. Фото: Justin Sullivan/Getty Images
В Москве отреагировали на заявления Госдепа и Пентагона о якобы готовящейся войсками Башара Асада химической атаке. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что, объявляя об этом, Вашингтон сам ведет подготовку к масштабным военным действиям в Сирии.
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Заявления США направлены не только против сирийских властей, но и России, а также являются предтечей интервенции в Сирию, заявила Мария Захарова. "Создавшаяся ситуация напоминает масштабную провокацию как в военном, так и в информационном плане", – отметила она.

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Дипломат сказала, что обвинения и угрозы в адрес президента Асада звучат цинично на фоне откровенно противоправных действий американской коалиции в отношении суверенной Сирии. Речь идет об ударе "Томагавками" по аэродрому Шайрат, бомбардировке правительственных сил в Дейр-эз-Зоре и под Ат-Танфом, уничтожение сирийского бомбардировщика. Захарова также напомнила и о фактах массовой гибели сирийских граждан от бомбежек и обстрелов коалиционных сил в Ракке, сообщает ТАСС.

"В 2013 году провокация с применением якобы химоружия стала поводом для прямой интервенции Запада в Сирию. Ситуацию спасла только решительная позиция России", – отметила представитель внешнеполитического ведомства.

На этой неделе американское военное ведомство распространило информацию о том, что войска Башара Асада готовят в Сирии химическую атаку. Позже в Госдепе и Белом доме подтвердили эти разведданные. На следующий день российское военное командование пригласило Асада на военную базу Хмеймим, его сопровождал начальник Генштаба Валерий Герасимов. В Сети опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как сирийский лидер осматривает кабину истребителя Су-35. В гостевой книге президент оставил запись, в которой поблагодарил Россию за военную помощь.

28 июня Госдеп устами главы пресс-службы Хезер Науэрт заявил, что не собирается утруждать себя предъявлением доказательств подготовки химатаки. Заодно Науэрт  обвинила Россию в обострении обстановки в Сирии. В свою очередь, Дамаск опроверг заявления Вашингтона о подготовке властями химической атаки.

Эксперты полагают, что США готовят удар по Сирии и, возможно, ради этого пойдут на серьезную провокацию. Это подтверждает и тот факт, что США стянули к берегам Сирии мощную группировку кораблей и авианосцев. Не исключено, что основной целью удара может стать высшее руководство страны.

Пока же американский телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на сирийскую авиабазу Шайрат. По информации журналистов, военные круглосуточно наблюдают за авиабазой, откуда они ожидают пресловутую химическую атаку, на которую Вашингтон пообещал жестко ответить.


Автор: Александр Комаров29 июня 2017, 14:30

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