США заранее обвинили Асада в химической атаке в Сирии

Несмотря на то, что под контролем мирового сообщества президент Сирии Башар Асад уничтожил все имевшееся в распоряжении властей страны химическое оружие, Запад продолжает обвинять его в применении поражающих веществ, причем не только против боевиков, но и против мирных жителей. Американские власти пошли еще дальше и возложили на него ответственность за атаку, которая еще не произошла.

"США выявили потенциальную подготовку к очередной химической атаке режима президента Сирии Башара Асада, которая вероятнее всего выльется в массовую гибель мирных жителей, в том числе невинных детей", – цитирует "Газета.ru" сообщение пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. "Если Асад произведет еще одну массовую атаку с использованием химического оружия, он и его армия дорого заплатят за это", – пригрозил он.

Напомним, ранее Вашингтон обвинил Дамаск в химической атаке в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. Асад назвал эту информацию частью кампании по демонизации властей Сирии. В итоге Пентагон совершил налет на сирийскую авиабазу. Полноценных и убедительных доказательств причастности сирийского правительства к химической атаке до сих пор предоставлено не было.