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Зачем Россия снова спасает Европу

Фото: GLOBAL LOOK press
России снова приходится спасать Европу. Единство западной позиции в отношении Москвы оказалось призрачным – что проявилось сразу после принятия Вашингтоном новой порции антироссийских санкций. Пытаясь отвоевать хоть немного независимости, Старый Свет избрал своим основным оружием против Америки угрозу сближения с русскими.
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Периодически предпринимаемые попытки Европы освободиться от американского влияния – лицемерный спектакль, – так было принято считать до последнего времени, в том числе и в экспертном сообществе. Однако недавние – и успешные – демарши европейских столиц заставили наблюдателей усомниться в верности подобной точки зрения.

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Так, еще в прошлом году казалось, что Вашингтон вот-вот додавит Брюссель, и договор о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве станет реальностью. Но Европа удивила. Несмотря на массированное лоббирование американских интересов по всем фронтам, президенту Трампу пришлось признать то, что стало ясно еще при его предшественнике Обаме: "ТТИП – неудачный и невыгодный для Штатов проект".

Хотя как раз для Штатов этот проект был еще каким выгодным - но не признавать же Вашингтону свое поражение. А вот для Европы договор был в прямом смысле кабальным. Он предусматривал ликвидацию всех барьеров, ограничивающих доступ американских товаров и услуг на европейские рынки. А также подчинение европейской судебной и законодательной власти решениям наднациональных частных судов – фактически, американским корпорациям. Сотни конкретных пунктов договора обеспечивали полное доминирование США в европейской политике, экономике и культуре. Оговаривалась даже отмена квот на голливудскую медийно-развлекательную продукцию, введенных во Франции для защиты культурной идентичности, напоминает автор блога Crimson Alter Иван Данилов.

Вашингтон был так настойчив, уговаривая Евросоюз вступить в ТТИП, еще и потому, что боялся: Европа может подключиться к проекту "Новый шелковый путь". Он предусматривает экономическую интеграцию пространства от Лиссабона до Владивостока и Шанхая – а вот американского участия в нем не запланировано. Как отмечает Данилов, украинский кризис был срежиссирован американцами, в частности, и для того, чтобы помешать грандиозному евроазиатскому плану.

Новым испытанием для Европы – и проверки истинности ее стремлений к независимости, стал последний пакет антироссийских санкций, принятый конгрессом США. Эксперт отмечает, что американские политики просто пытаются отыграться – и, если уж не получилось с Трансатлантическим партнерством, захватить хотя бы европейский газовый рынок.

И тут выяснилось, что Евросоюз не прочь, в общем-то, пожертвовать интересами польских фермеров – но вот интересами германских энергетических компаний не поступится. И европейская элита ясно дает понять заокеанскому Большому брату: если снова начнет давить – бросится в объятия Москвы.

Получается, Россия просто за счет своего существования, военной и энергетической мощи, а также готовности к сближению с ЕС резко ограничивает возможности по давлению на Евросоюз. В Вашингтоне сегодня мало кто готов повторить катастрофические ошибки администрации Обамы, которая последовательно шла на конфронтацию с Китаем, подтолкнув его к максимальному сближению с Россией.

Сегодня Германия, Франция и их европейские союзники, успешно отбившись от Трансатлантического партнерства, имеют неплохие шансы "выдрать зубы" у тех санкций, что несут угрозу "Северному потоку-2" и другим энергетическим проектам, в которых заинтересованы европейские элиты, считает эксперт. В Германии уже заявили о возможности введения ответных мер, а французский МИД назвал новый пакет санкций "нарушением международного права". В такой ситуации упорство Вашингтона навредит самим США. Американцы могут получить прецедент полного игнорирования Европой наложенных ими ограничений.

Как отметил политолог Дмитрий Абзалов в интервью "Газете.ру", новые американские санкции могут серьезно усложнить жизнь европейцам. В разных совместных с Россией проектах доля их участия варьируется от 30% до 70%. Например, в том же проекте "Северный поток-2" предполагается расширение хаба на территории Германии. Если проект будет торпедирован, то Германия может поставить крест на идее "энергетической сверхдержавы", которую в последнее время вынашивает Берлин.

На примере Германии можно понять, что потеряет Европа, согласившись с Вашингтоном. Основа немецкой экономики – машиностроение – очень энергоемкая отрасль, в основном она работает именно на газе. Благодаря дешевым энергоносителями и падению евро после греческого кризиса товарооборот Германии и США складывается в пользу первой, профицит превышает 60 миллиардов долларов. В результате перехода на американский газ себестоимость производства в Европе серьезно вырастет, цена товаров увеличится. И немцы просто проиграют конкурентную борьбу тем же самым американским компаниям.

Европа в своем недовольстве действиями Вашингтона не одинока. После принятия антироссийских санкций более жестко придется действовать Китаю. Придется как-то выкручиваться Японии, которая уже договорилась об инвестировании в российские Курилы. Сложности могут возникнуть у Турции. Да и той же Германии придется как-то решать украинскую проблему: довольно сложно будет, защищая "Северный поток-2", в то же время обвинять Москву в "нарушении перемирия на Украине", подчеркивает эксперт. Получается, что усилия Вашингтона толкают Европу и другие, пока неопределившиеся страны, в объятия России.

Автор: Андрей Евлампиев31 июля 2017, 15:12

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