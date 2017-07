Зачем Россия снова спасает Европу

Периодически предпринимаемые попытки Европы освободиться от американского влияния – лицемерный спектакль, – так было принято считать до последнего времени, в том числе и в экспертном сообществе. Однако недавние – и успешные – демарши европейских столиц заставили наблюдателей усомниться в верности подобной точки зрения.

Так, еще в прошлом году казалось, что Вашингтон вот-вот додавит Брюссель, и договор о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве станет реальностью. Но Европа удивила. Несмотря на массированное лоббирование американских интересов по всем фронтам, президенту Трампу пришлось признать то, что стало ясно еще при его предшественнике Обаме: "ТТИП – неудачный и невыгодный для Штатов проект".

Хотя как раз для Штатов этот проект был еще каким выгодным - но не признавать же Вашингтону свое поражение. А вот для Европы договор был в прямом смысле кабальным. Он предусматривал ликвидацию всех барьеров, ограничивающих доступ американских товаров и услуг на европейские рынки. А также подчинение европейской судебной и законодательной власти решениям наднациональных частных судов – фактически, американским корпорациям. Сотни конкретных пунктов договора обеспечивали полное доминирование США в европейской политике, экономике и культуре. Оговаривалась даже отмена квот на голливудскую медийно-развлекательную продукцию, введенных во Франции для защиты культурной идентичности, напоминает автор блога Crimson Alter Иван Данилов.

Вашингтон был так настойчив, уговаривая Евросоюз вступить в ТТИП, еще и потому, что боялся: Европа может подключиться к проекту "Новый шелковый путь". Он предусматривает экономическую интеграцию пространства от Лиссабона до Владивостока и Шанхая – а вот американского участия в нем не запланировано. Как отмечает Данилов, украинский кризис был срежиссирован американцами, в частности, и для того, чтобы помешать грандиозному евроазиатскому плану.

Новым испытанием для Европы – и проверки истинности ее стремлений к независимости, стал последний пакет антироссийских санкций, принятый конгрессом США. Эксперт отмечает, что американские политики просто пытаются отыграться – и, если уж не получилось с Трансатлантическим партнерством, захватить хотя бы европейский газовый рынок.

