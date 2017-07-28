Рогозин пригрозил "гадам" в Румынии после демарша с самолетом

Вице-премьер Дмитрий Рогозин эмоционально отреагировал на инцидент с самолетом, на котором он летел в Кишинев. Власти Румынии не позволили лайнеру пролететь над территорией страны и пилотам пришлось посадить машину в Минске.

Рогозин так прокомментировал решение властей Румынии не разрешать его самолету проследовать в Молдавию: "Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", – написал вице-премьер на своей странице в Twitter.

Сегодня, 28 июля вице-премьер России Дмитрий Рогозин летел в Кишинев обычным рейсом российской авиакомпании S7. Румынские власти не дали пересечь лайнеру свое воздушное пространство и он был вынужден сесть в аэропорту Минска.

Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил, что румынские власти не дали пересечь воздушное пространство страны рейсовому самолету, на котором в качестве пассажира летел вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

В свою очередь, президент Молдавии Игорь Додон заявил, что решение румынских властей преследует цель противодействовать восстановлению российско-молдавских отношений.

"Эти действия направлены против сотрудничества с нашим стратегическим партнером, которое активно восстанавливается после встреч президентов Молдавии и России. А также против урегулирования приднестровской проблемы и восстановления территориальной целостности Республики Молдова, где также наметились позитивные сдвиги", - сказал Додон в интервью ТАСС.





Румынские власти попытались оправдаться за свое нелепое решение и заявили, что самолету было запрещено вхождение в воздушное пространство страны под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны". Каким образом, в Бухаресте узнали, что именно в этом самолете летит Дмитрий Рогозин, не сообщается.